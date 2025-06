Con potentes discursos en torno al intento del Gobierno de vaciar de sentido al Instituto Nacional del Teatro (INT) se realizaron por primera vez los Martín Fierro dedicados a la actividad. La extensa ceremonia, conducida por Karina Mazzocco y Martín Bossi, ocurrió este lunes por la noche en La Usina del Arte. Los nominados fueron muchos, en 30 categorías, ya que dos temporadas fueron abarcadas (2023/2024 y 2024/2025). La estatuilla de oro la recibió Gabriel Goity. Mauricio Kartun y Julio Chávez fueron reconocidos por su trayectoria.

Después de un video en homenaje a figuras del teatro argentino y una interpretación de "Quedan los artistas", el presidente de Aptra, Luis Ventura, contó que hacía tiempo que existía el proyecto de generar este premio para el sector. "En función de los últimos acontecimientos y de las cosas que uno lee en los diarios, revistas e Internet, y escucha en los noticieros, me parecía que el teatro tenía que tener un reconocimiento. Teníamos que juntarnos. Acá está la gente que quiere al teatro. Estamos escribiendo una historia que va a quedar grabada en la memoria de la cultura nacional", dijo. Tras aludir a la cantidad de trabajadores que forman parte del hecho teatral, instó: "Vamos a pelearla con nuestras armas. ¿Y cuál es nuestra arma? El teatro". "La cultura no es un gasto, es una inversión", definió, a continuación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También estuvo presente Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, quien afirmó más tarde que "el teatro no está en juego".



La primera en mencionar explícitamente la cuestión del INT fue Pilar Gamboa, ganadora como Mejor Actriz de Teatro Off por su desempeño en Sombras, por supuesto y Parlamento. Definió al teatro autogestivo como un "lugar de resistencia". "Afuera a las ocho de la noche se hizo una black carpet, una perfo muy interesante de un montón de artistas que se juntaron, muy jóvenes, para decir que sin teatro no hay premiación y que defendamos al Instituto Nacional del Teatro. Gracias al Instituto nosotras con Piel de Lava, Spregelburd y un montón de obras que hice pudimos llevar nuestro teatro por el país. No van a poder con el teatro, y van a ganar a batalla si se nos va el entusiasmo; así que militemos el entusiasmo de juntarnos y de seguir pensando todos juntos en esto que hacemos", expresó. La ovación que recibió reveló la coincidencia de los presentes en la sala y marcó el clima de la jornada.

"Él es un gran maestro y artista, un enorme guía y una excelente persona", definieron María y Paula Marull al momento de anunciar el Martín Fierro a la Trayectoria en dirección para Mauricio Kartun. Todo el teatro lo aplaudió de pie. "Qué bueno que haya un premio nuevo. Cada vez que hay un premio nuevo nos juntamos, eso es sano siempre", celebró el autor. Agradeció a sus seres queridos por el acompañamiento a su carrera y dedicó el reconocimiento a dos instituciones "fundamentales" para quienes se mueven en el circuito independiente: el sistema de cooperativas de la Asociación Argentina de Actores (AAA) y el INT. "Todos los espectáculos que estrené en los últimos 20 años, de alguna manera u otra, tuvieron apoyo del instituto, porque tuvieron un subsidio, nos dieron pasajes para una gira o nos invitaron a una fiesta nacional", destacó. Advirtió que el organismo pasa por un momento "dramático" e informó que la AAA había lanzado una convocatoria de firmas para proponer en el Congreso que los legisladores se opusieran al decreto 345, "que desmantela no sólo al instituto sino a distintas instituciones oficiales de la cultura". "Adhieran y compartan. Es sano", invitó.

Kartun dedicó el premio a la AAA y al INT.

Finalmente, con su humor habitual, remató: "Un premio tiene dos caras, una radiante y luminosa, te aplauden, uno se pone contento; pero por el otro tiene un color a domingo a la tardecita, parecería estar diciendo 'bueno, está terminando, el fin de Kartun, llevátelo'. Haciendo uso de la licencia poética lo convierto en un premio estímulo, y si es domingo pienso que mañana es lunes feriado, que pasado habrá paro de la CGT y que saldremos con el bombo, que es una de las cosas que más nos gusta hacer en la vida". Otra ovación importante.

En la terna Actor Protagónico Oficial, el Puma Goity se llevó la estatuilla por Cyrano y durante su discurso pidió “que no desfinancien el Instituto Nacional del Teatro”. Al hacerse del Oro volvería al tema. Antes, Iván Moschner, ganador como Mejor Actor de Reparto por su rol en la misma obra sentenció que "el decreto 345 tiene que caer" y comentó que "la juventud" y "los viejos" están organizando una "gran movida" para que esto suceda. En pos de no quedar en la mera declaración, mencionó acciones concretas, como un festival que tendrá lugar del 3 al 9 de julio y las asambleas convocadas en todo el país por la AAA. "Ojalá que la CGT largue un paro", deslizó, y repudió "las bombas en Irán".

Pablo Echarri subió dos veces al escenario. Primero, con el elenco de Druk (Mejor Obra de Teatro Comercial). En ese momento dijo: “Comprometámonos con la derogación del decreto para que el Instituto Nacional del Teatro siga por el camino que venía. Es una fuente inagotable de aporte para el teatro comercial”. En la segunda oportunidad, distinguido como Actor de Teatro Comercial, añadió: "Este maravilloso teatro argentino que tenemos es consecuencia de leyes que impulsaron que esta actividad creciera a niveles insospechados y también de la televisión abierta. La caída de producción en la televisión en los ultimos años generó un descenso paulatino de la taquilla teatral, porque lo que impulsaba a los espectadores era ir al teatro para ver a sus actrices y actores de televisión abierta: unámonos los que somos parte del espectáculo para ir detrás de leyes que impulsen una vez más al audiovisual y a la televisión abierta en particular, para que el teatro siga creciendo y exista un espacio aún más grande del que hay".

Volvió sobre la idea de que el INT es "necesario" para el teatro comercial, pues impulsa a los creadores "incipientes" y "seguramente, los más talentosos" con "muy poco dinero", para que den sus "primeros pasos en esta labor tan extraordinaria". Definió a este momento sociopolítico como uno de "resistencia" y rebeldía: "La noche puede ser oscura pero pronto vendrá el día".

Paola Barrientos, ganadora como Actriz Protagónica Comercial por Esperando la carroza, fue, también, muy contundente. "Hay muchas cosas que no son posibles si uno no mira para atrás, en retrospectiva, y piensa en toda su historia", dijo, y se definió como "actriz municipal", por haberse formado en la Escuela Municipal de Arte Dramático. El INT "acompaña, promueve, fomenta todas las instancias de creación de las cooperativas y espectáculos, la formación de los actores, y sobre todo funciona bien. Es una institución absolutamente federal". "Si hay teatro en todos los rincones de nuestra querida patria es porque existe el INT. Podemos convocar a los representantes de todas las provincias, senadores y diputados, para que deroguen los decretos 345 y 346, que echan por tierra el trabajo de otros diputados y senadores con tantos artistas que le han puesto el hombro a esa ley, que por unanimidad se pusieron de acuerdo todos. Qué difícil que es y sin embargo lo hicieron. Debe tener algo bueno esa creación de todas esas instituciones. Cuidémosla", expresó.



Y concluyó: "Seguiremos abrazando al INT como lo hicimos hace tres semanas. No manden a la Policía. No gasten plata al cuete. Manden a los legisladores que les vamos a explicar con mucho cariño, paciencia y vehemencia por qué es importante el INT".

“El teatro es mi hogar y lo será de muchos que vendrán, así que adhiero a lo que dijeron. Estoy muy orgullosa del teatro argentino y del nivel de los actores”, sumó Verónica Llinás al recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica por Antígona en el baño. Al final de la noche, tras cuatro horas de ceremonia, Goity recibió la estatuilla de Oro. El actor se mostró agradecido por la educacion pública que le permitió formarse. “Los que estamos acá dejamos todo por el teatro, porque al teatro hay que militarlo”, insistió, y dijo también que el Instituto es "fundamental" para "seguir trabajando con dignidad".

El recuerdo de Antonio Gasalla, Selva Alemán, Tito Cossa, Alejandra Darín, Toti Ciliberto, Pepe Soriano y Daniel Fanego, entre otros artistas fallecidos de 2023 para acá, impregnó de emotividad al acontecimiento, con un video. Hubo otros homenajes, como los dedicados a la obra 40 quilates, estrenada en 1970, y a Brujas, a 34 años de su debut. Julio Chávez fue reconocido por sus 50 años de trayectoria. Parafraseando a Kartun, la primera ceremonia del Martín Fierro de Teatro tuvos dos caras: una de celebración; la otra de desazón, pero también de lucha.