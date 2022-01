El economista Jorge Carrera, vicepresidente segundo del Banco Central, salió a responderle al ex titular de esa entidad, Federico Sturzenegger, quien había criticado al premio Nobel Joseph Stiglitz por su juicio negativo sobre la gestión económica del macrismo. Carrera reveló cuál es el artilugio contable utilizado por Sturzenegger cuando éste afirma que la administración de Cambiemos no produjo un incremento de la deuda pública.

El ex funcionario de Macri usó ese artilugio con la intención de desligar a su gobierno del desastre financiero en el cual está inmerso el país. Stiglitz, al igual que el actual gobierno argentino, había advertido sobre la corresponsabilidad de Macri y el FMI.

Sturze vs Stiglitz

Días atrás, Stiglitz sostuvo que "la recuperación de la economía argentina es sorprendente". "Dado el lío que heredó, el gobierno de Fernández parece haber logrado un milagro económico", escribió el Nobel. El profesor de Columbia agregó que "el FMI reconoce ahora que su programa no logró los objetivos económicos que había establecido y atribuye gran parte de la culpa al gobierno de Macri. Limpiar el desorden financiero generado en el gobierno anterior llevará años".

Sturzenegger dijo que Stiglitz "se olvidó de hacer algunas preguntas. Por ejemplo, el déficit primario que heredó Fernández fue de apenas 0,4 por ciento del PIB, y este año, a pesar de la recuperación 'milagrosa', será de 3,3 por ciento del PIB". También consideró que "se están pagando la mitad de los gastos de vacaciones de los argentinos ricos. Verifique los números de impresión de dinero de diciembre pasado. No es de extrañar que la pobreza ahora esté en 40,6 por ciento (la de Macri en 2017 fue de 25,7 por ciento)". No detalló por qué midió la pobreza de 2017 pero no la de 2019, luego del descalabro económico engendrado mientras él fue funcionario.



En relación a la deuda, el ex banquero central dijo que el Nobel que "se hace eco de la idea errónea de que el programa del FMI aumentó la deuda. Pero los niveles de deuda en 2017 y 2018 son similares. El programa fue una reinversión con un acreedor más barato. No puedo ver un daño en eso".



Carrera vs Sturze

El actual número tres del BCRA, Jorge Carrera, le salió al cruce a Sturzenegger. "Niega que endeudarse con el FMI haya implicado un crecimiento de la deuda total. Para ello muestra como prueba que la deuda de la administración central no creció medida en dólares".

"¿Dónde está el truco según el cual la asistencia del Fondo 'no aumentó' la deuda? En un país como Argentina, la deuda de la administración central es en pesos y en dólares Cuando hay una devaluación, el total de la deuda medida en dólares cae por la licuación de la deuda en pesos. Si entonces se toma más deuda en dólares, por ejemplo con el FMI, la deuda vuelve a subir pero sólo por la parte que excede lo que cayó la deuda en pesos cuando es medida en dólares. Por ejemplo, entre 2017 y 2018 se recibieron los primeros 28 mil millones de dólares del FMI. Sin embargo, la deuda total medida en dólares subió 'solo' 11 mil millones a raíz de la licuación de la deuda del Tesoro en bonos nominados en pesos y adelantos transitorios del BCRA", siguió Carrera.

"Cambió la composición de la deuda hacia un mayor porcentaje de deuda en dólares, menor porcentaje de deuda intrasector público y más deuda externa. Esto es grave porque la recaudación para pagar la deuda es en pesos y luego de una devaluación, esos fondos cubren muchos menos pagos que antes. Así, la deuda se hace menos sostenible dada su nueva composición. Entonces, vemos que el aumento de 'solo' 11 mil millones de dólares en 2018 es engañoso", agregó.

"Lo que se inició a fines de 2015 fue una apertura abrupta e irrestricta de la cuenta capital que buscaba incentivar el carry trade para aumentar el nivel de reservas y dar una muestra de respaldo de los mercados. Para ello se permitió incluso que inversores no residentes pudieran invertir en Lebac. Se admitió que un título pensado para esterilizar liquidez excedente fuese usado como un instrumento financiero para atraer dólares que se cambiaban a pesos y se invertían a solo 30 días a tasas reales elevadas. Cualquier no residente o residente que trajo mil dólares los cambió a pesos en febrero de 2016 (a 15 pesos por dólar) y los colocó en Lebac todos los meses hasta abril de 2018 (a 20 pesos por dólar) se terminó llevando 1.400 dólares. Nada menos que un rendimiento de 40 por ciento en poco más de dos años", agregó.

"Miles de millones 'invertidos' en Lebac se fueron oportunamente. A pesar de defender la flexibilidad cambiaria, se sostuvo la salida a 20 pesos por dólar. Algunos fondos siguieron creyendo y pasaron sus tenencias a Bonos del Tesoro, convencidos por el ministro Luis Caputo. Luego fueron 'reperfilados' y 'encepados' en 2019. Estos son los Fondos que continúan hasta hoy presionando en el contado con liquidación. Lo peor es que cuando se tomó la deuda con el FMI no se tomaron las medidas lógicas q eran regular la cuenta capital y evitar que la deuda financiara la fuga. La deuda con el Fondo efectivamente sirvió para cambiar la composición de activos externos y pasivos externos entre sector privado y público en Argentina", cerró Carrera.