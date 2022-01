TEATRO

Las cuñadas

¿Hasta qué punto dos señoras de clase alta son capaces de cuidar el buen nombre y la empresa familiar? Escrita en verso, se trata de una comedia dramática en la cual Gynette y Gyselle trastornan su ritual semanal de tratamiento de belleza a partir del descubrimiento de la homosexualidad de Roberto, hermano y esposo de las protagonistas. El plan para encubrirlo y el vínculo con su manicura, sumados al cruce de las clases sociales, serán solo alguno de los argumentos que llevan este enredo al extremo, exponiendo las miserias más profundas y los valores morales de cada uno de los integrantes. Co-producida por Nün Teatro Bar, llega al Metropolitan esta obra escrita por Florencia Naftulewicz y co-dirigida junto a Pilar Boyle. La escenografía y la iluminación son de Leandro Crocco y la adaptción musical de Rosario Boyle y Gastón Massenzio. Con Julia Galeano, Mercedes Moltedo y Florencia Naftulewicz.

Miércoles a las 20.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $1800.

Antonia desea pasear por el prado

En esta nueva mirada sobre el personaje histórico de María Antonieta la sitúa junto a su compañero Luis y todo el protocolo que configura su día a día, dentro de este espacio absoluto donde están condenados a sobrevivir la rutina. Duerme en un limbo en el que se la puede ver y juzgar desde cualquier parte del mundo. Todos conocen su historia. Pero ¿saben realmente quién es esta mujer? ¿Conocen sus deseos, anhelos y frustraciones? ¿Podrá Antonia liberarse de las etiquetas que la encarcelan? La dramaturgia y direccion está a cargo de Leando Montgomery, mientras que la asistencia es de Sol Grassi. Con Barbara Lloves Millán y Facundo Real. Última function: sábado 29.

Sábado a las 22.30, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $1000.

MÚSICA

C’est moi!

Francés de nacimiento y argentino por adopción, Brian Chambouleyron se destacó inicialmente como artista de la nueva generación de músicos de tango argentino de los años ‘90, creando espectáculos como Glorias porteñas o Patio de tango. Desde que comenzó su derrotero solista, quince años atrás, editó una decena de discos, en los que –además del tango– abreva regularmente en el repertorio de la música popular francesa, obras italianas, napolitanas, y varias otras del repertorio criollo y en español de diversos compositores. Un recorrido que queda representado en este primer disco en vivo de su carrera, grabado casi exactamente un año atrás sin intenciones de convertirse en un álbum, pero cuyo resultado terminó satisfaciendo al artista de tal manera que tiene ese destino. El arte de tapa está a cargo de Juan Soto, el sonido es de Martín Telechanski, e incluye el primer tema firmado por Chambouleyron, cuyo título bautiza el álbum.

Odisea invisible

La propuesta del histórico baterista Luis Ceravolo al formar el cuarteto que lidera es la de interpretar música de diferentes compositores con el carácter y la sonoridad originales del tango y el folclore, incorporando la improvisación generalmente identificada con el jazz. Acompañado por reconcidos solistas como Nicolás Enrich en bandoneón, Juan Pablo Navarro en contrabajo y Cristian Zárate en piano –que firma los arreglos con Ceravolo– el resultado es una temática abierta, sin límites, una música de fusión donde tanto los temas clásicos como los propios reciben un tratamiento singular e innovador. Odisea invisible fue grabado por Javier Mazzarol en estudio Sound Rec, mezclado por Osvaldo Acedo en Estudios ION y masterizado por J. Mazzarol en Estudio C. A.

ONLINE

The Office

La guerra del streaming ostenta sus batallas en el terreno de las series consagradas del pasado reciente, como lo confirman la reciente mudanza de Seinfeld –previo desembolso de una suma varias veces millonaria– o el relanzamiento de la sitcom Alf. Ahora le ha llegado el turno a The Office, la versión made in USA protagonizada por Steve Carell, cuyas nueve temporadas (201 episodios en total) estarán disponibles en Star+ desde el próximo miércoles. Creada por Greg Daniels a partir de la serie británica homónima de 2001 –el primer gran paso de Ricky Gervais–, la extensa saga televisiva hizo del formato del falso documental y la improvisación ligera dos pilares esenciales de su éxito, generando en el camino una gran cantidad de imitaciones. “Cuando hacés algo inusual, al principio la audiencia no sabe de qué va la cosa”, declaró en su momento Daniels, quien no imaginaba que la historia de ese grupo de oficinistas se transformaría en uno de los grandes éxitos de la primera década del siglo XXI.

El final de Ozark

La familia Byrde sigue escapando y escondiéndose, pero ya no lo hará por mucho tiempo más: la primera parte de la cuarta temporada de la serie protagonizada por Jason Bateman, que acaba de debutar en Netflix, marca su inminente final. Con la inesperada y sanguinolenta muerte de Helen Pierce durante los últimos minutos de la S03, la familia más disfuncional del streaming intentará ayudar a Omar Navarro a alejarse definitivamente del negocio del narcotráfico, tarea poco sencilla si las hay. En palabras del showrunner Chris Mundy, “la cuestión ahora pasa por saber si el error más grande en la vida de los Byrdes puede transformarse en una ventaja, aunque ello traiga aparejado una buena dosis de karma”.

CINE

Belle

El título original de este largometraje animado llegado de Japón, “El dragón y la princesa con pecas”, señala a los dos personajes centrales, habitantes de un universo virtual llamado “U”. En el más reciente animé de Mamoru Hosoda (el director de La chica que saltaba en el tiempo, El niño y la bestia y Mirai: mi pequeña hermana), una adolescente retraída llamada Suzu se transforma, red de redes mediante, en una cantante pop de enorme belleza y popularidad. En ese mundo paralelo, habitado por millones de avatares, la Bestia recorre los pasillos de un castillo celestial, aquejado por dolores propios y perseguido incansablemente. Mezclando el clásico La bella y la bestia con ideas absolutamente originales, Hosoda logra otro clásico instantáneo, un film de enorme belleza que le da una vuelta de tuerca al animismo y a la reflexión sobre el uso (y abuso) de las redes sociales. Las copias que llegan a las salas de cine incluyen versiones dobladas al español y otras en japonés con subtítulos.

La encomienda

El director argentino Pablo Giorgelli (Las acacias, Invisible) filmó en República Dominicana este relato de supervivencia en altamar protagonizado por el italiano Ettore D’Alessandro. Todo comienza con una explosión en un pequeño barco, en plena noche, comienzo de un calvario que llevará al marinero Pietro a intentar sobrevivir en aguas caribeñas. Primero un asiento flotador, luego un pequeño bote, finalmente la proa del barco serán los únicos escenarios de un film asfixiante a pesar de los espacios abiertos. Sobre el final, cuando un nuevo personaje hace su aparición y surgen los diálogos, Giorgelli introduce el elemento social que termina de darle forma a un film atípico en la producción nacional.

TV

La edad dorada

Julian Fellowes, uno de los nombres detrás del éxito de Downtown Abbey, pone la firma en este nuevo relato histórico que debuta mañana en la pantalla de HBO. El lugar es Nueva York y el año 1882, período dorado de la Gran Manzana, dominada por intensos cambios sociales y económicos. La protagonista es Marian Brooks, una muchacha que viaja a la gran ciudad del Este desde Pensilvania luego de la muerte de su padre. Allí conocerá a sus tías, señoras afluentes de la sociedad más acomodada, enfrentadas a sus vecinos, los poderosos Russell, devenidos nuevos ricos luego de un golpe de suerte bajo las nuevas condiciones financieras ligadas al negocio ferroviario. Christine Baranski (The Good Wife), Cynthia Nixon y la hija menor de Meryl Streep, Marian Brooks, forman parte del elenco de este culebrón con aires de prestigio y una notable reconstrucción de época. Sorpresa: la mismísima Shirley McLaine tiene un rol secundario como la reina de la alta sociedad de Newport.

Lunes a las 23, por HBO.

Line of Duty

La señal TNT comenzó a emitir los 36 capítulos del policial “de procedimiento” británico, un clásico de la década pasada que había desaparecido de la grilla de cable local. La notable producción de la BBC, ejemplar en su manejo del suspenso y muy diferente en tono a los policiales producidos del otro lado del Atlántico, cuenta con la presencia de Vicky McClure y Martin Compston como los agentes de antiterrorismo, anticorrupción y otras áreas delicadas del mundillo policial, e incorpora en la cuarta temporada a la gran Thandie Newton, como la inspectora en jefe Roz Huntley. La serie fue elegida recientemente en el puesto 27° de las mejores del siglo en curso.

Sábados a las 23, por TNT Series.