La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó este viernes que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.



“Estas empresas se caracterizan por realizar diversos ofrecimientos de inversiones en criptomonedas, créditos, fondos de inversión no regulados, divisas y otros, asegurando rendimientos mensuales o anuales extraordinarios”, advirtió la CNV a través de un comunicado. La oferta se realiza a través de sitios web propios, medios periodísticos, múltiples redes sociales y con la promoción o patrocinio de personajes públicos.



“El objetivo claro es captar pequeños inversores para esos activos sin poner a disposición información suficiente sobre su naturaleza y los riesgos que conllevan. Por ello, la CNV invita al público en general, y en particular al inversor, a analizar con detenimiento la naturaleza de la inversión a realizar y sopesar debidamente sus riesgos; en lugar de guiarse solo por los consejos de personajes famosos”, advirtió la entidad.



La Comisión insto a los ciudadanos “a ser cautos en torno a ofrecimientos de inversión” que presentan las siguientes señales de alerta de un posible fraude:



- Rendimientos elevados garantizados, sin riesgos, “demasiado buenos para ser verdad”



- Beneficios adicionales por reclutar nuevos clientes o dar acceso a tu red de contactos



- Patrocinio y testimonios de personajes famosos, deportistas o influencers a través de redes sociales, que apelan a sus experiencias personales con la empresa y a cuestiones emocionales



- La empresa y sus vendedores/promotores no se encuentran registrados ante CNV para realizar ese tipo de ofrecimientos



Por ello, el público inversor debe, previo a colocar dinero en alguno de estos ofrecimientos, verificar si la empresa es un agente registrado ante CNV (https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/RegistrosPublicos/Agentes) y si los patrocinadores son personal idóneo ante el organismo para poder brindar el asesoramiento de forma autorizada (https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/RegistrosPublicos/Idoneos).



La semana pasada, la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina denunció ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a los principales responsables del holding Generación ZOE, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.



"Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como 'Esquema Ponzi' o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado", sostuvo la organización.



De manera previa a esta denuncia, la CNV comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación ZOE S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto y emitió una alerta internacional "por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales".