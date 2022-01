* 380 episodios, miles de operaciones, romances y un tendal de médicos muertos. Grey’s Anatomy seguirá aumentando su record por la pantalla de Sony Channel con el estreno de su décimo octava temporada desde mañana. Cada martes a las 22 habrá un nuevo capítulo del drama médico protagonizado por Ellen Pompeo. “Here Comes the Sun” presentará un renacimiento para la protagonista que batalló contra la Covid y para el resto de los médicos del hospital de Seattle. A no desesperar, la serie fue renovada para una nueva temporada.



* El próximo 4 de marzo, Prime Video estrenará Diabolical, el spin-off animado de The Boys. Los episodios revelarán historias dentro del universo de la entrega sobre estos superhéroes brutales. La mayor influencia del trabajo, según los implicados, fue The Animatrix, el largometraje que expandió el mundo de Neo y cía . “Reunimos a algunos creadores increíbles y les dimos una única regla: estoy jugando, no hay reglas. Superaron las expectativas, entregando ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos, emotivos y emocionales. ¿Creen que The Boys es una locura? Esperen a ver esto”, dijo el realizador Eric Kripke. Por otro lado, en junio la serie madre estará de regreso para su tercera temporada.

* Flow acaba de alojar A Deadly Union. Whodunnit que parte de una premisa sugestiva y glamurosa: una novia es hallada muerta a horas de su casamiento en la Riviera francesa. Se trata de una producción original del Channel 4 británico que tiene en exclusivo el servicio de VOD.





El personaje

Fezco de Euphoria (Angus Cloud). En una serie marcada por la toxicidad, esta criatura puede enorgullecerse de estar al tope del ranking. Dealer y guardián de la protagonista, estuvo a punto de morir en la temporada anterior pero volvió en una forma brutal. Ambivalente, como para cuidar a Rue y venderle drogas, confiar en Dios y partirle la cara a quien lo había delatado a las autoridades.