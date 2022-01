Wakolda (Netflix). La tercera película de Lucía Puenzo transcurre en 1959 en Bariloche. Allí se encuentra escondido el criminal nazi Josef Mengele, que realizó experimentos genéticos horrorosos con los prisioneros durante los tiempos en que Adolf Hitler estuvo en el poder. Pero en Bariloche es el médico veterinario José y está escapando del Mossad. Allí, camuflando su identidad, entabla una relación con una familia argentina, integrada por Enzo (Diego Peretti), Eva (Natalia Oreiro) y sus hijos. Wakolda escarba en el mundo oscuro de un criminal disfrazado que busca su lugar en el mundo que lo aleje de pagar las culpas que debe. Y también en cómo se relaciona con un entorno desconocido al que debe mentirle todo el tiempo para no ser descubierto.

Iniciales S.G (Cine.ar). En la película de Rania Attieh y Daniel García, Diego Peretti hace de… actor: Sergio Garces. Este hombre se ve a sí mismo como alguien canchero, atractivo y talentoso. Está llegando a los 50, pero él actúa como si tuviera 25. Sus amigos lo llaman “Francés” porque cuando era joven grabó un disco de covers del famoso cantante Serge Gainsbourg en castellano. Trabaja de extra en muchas películas pero su sueño es ser un verdadero actor. En la semana en que la Copa del Mundo 2014 está terminando, Sergio atraviesa una racha de mala suerte. Debe lidiar con su carrera fallida, un romance que no le interesa con una extranjera (Julianne Nicholson) y un crimen que no quiso cometer. Una película tan oscura como la noche.

No sos vos, soy yo (Netflix). La ópera prima de Juan Taratuto se inscribe en el género de la comedia romántica y logra entretener gracias a la eficacia de su elenco. Javier (Diego Peretti) es un cirujano treintañero que decide casarse e irse a vivir a Estados Unidos con María (Soledad Villamil), su novia de hace años y con quien convive desde hace dos. Inmediatamente después de casarse, María viaja a Miami con unos amigos de sus padres para gestionar la green card y preparar la llegada de su esposo. Javier había arreglado reunirse con ella en los Estados Unidos, pero una llamada telefónica de María provoca un giro inesperado cuando le comenta que no tiene las cosas claras y que preferiría que él no llegue hasta allá.

Los simuladores (Netflix). La serie dirigida por Damián Szifron, estrenada hace casi dos décadas, permite llegar ahora a un público que no la vio en su momento. Gira en torno a la vida de cuatro socios que, mediante operativos de simulacro sofisticados, “resuelven los problemas de gente común”. Peretti es Emilio Ravenna. Su rol en el cuarteto es hacer las caracterizaciones, o si no, interpretar al personaje clave del operativo. A diferencia del resto de sus compañeros, tiene una personalidad muy abierta, bastante despreocupada, y una vida sexual muy activa.

El reino (Netflix). Un thriller de alta factura creado por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, en el que se cruzan política y religión. Un entramado de personajes grises le da pulso a esta serie protagonizada por Diego Peretti que indaga sobre la agenda evangélica ligada al poder. Su personaje es el de un pastor evangélico que lucra con el dinero de sus fieles, establece alianzas políticas que lo llevan a estar en las altas esferas del poder, y comete delitos aberrantes Pero se sabe: cuanto más arriba en la escala de poder está, más dispuesto debe estar un sujeto a negociar su grado de impureza.