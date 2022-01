El guitarrista y compositor Eric Clapton volvió a pronunciarse en contra de las vacunas anticovid y dijo que cualquiera que se haya inmunizado es víctima de la “hipnosis de formación masiva”.

Las declaraciones del músico, que en reiteradas oportunidades dio a conocer su postura en contrade las medidas de prevención frente a la pandemia de coronavirus, tuvieron lugar durante una entrevista con el canal de YouTube The Real Music Observer. Allí señaló que presunta “hipnosis colectiva” ha sido ampliamente estudiada por un psicólogo en Bélgica. “Y es genial: la teoría de la hipnosis de formación de masas... Una vez que comencé a buscarlo, lo vi en todas partes. Entonces recordé haber visto pequeñas cosas en YouTube que eran como publicidad subliminal”, expresó Clapton, quien considera que las campañas de vacunación contra la covid-19 son, en realidad, un intento de hipnotizar a las masas para que sigan mensajes contra su voluntad.

“De ver eso, pasé a observar las noticias que se ofrecían en el Reino Unido. Aquí tenemos la BBC, que solía ser imparcial en los conflictos del mundo. De repente, solo lanzaba mensajes sobre seguir órdenes y la obediencia. Estaba instigando algo que había estado oculto”, continuó el músico en su prédica negacionista.



“Solo estoy objetando. Pero parece que ni siquiera se nos permite hacer eso. Y nadie más lo está haciendo”, observó Clapton, quien recientemente lanzó el disco The Lady in The Balcony: Lockdown Sessions.

Militante antivacunas y negacionista



No es la primera vez que el guitarrista británico se pronuncia en contra de las medidas sanitarias de prevención y de las vacunas contra el coronavirus. El año pasado, anunció que no tocaría en lugares donde exijan certificados de vacunación al público, luego de que el gobierno de Boris Johnson impusiera el pase sanitario como una condición para los clubes nocturnos.

Previo a ello, durante 2020, había dado detalles sobre su "desastrosa" experiencia tras ser vacunado con AstraZeneca, cuya aplicación calificó como producto de una "propaganda forzada". Además, colaboró con el cantante norirlandés Van Morrison (también conocido por su postura antivacunas) en "Stand and Deliver", una canción crítica de las políticas de confinamiento que cuestionaba la "falta de libertad" en este contexto.