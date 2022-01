La actriz Emma Thompson se refirió a la compulsión a las cirugías plásticas en el mundo del espectáculo y dijo que se trata de “una forma de psicosis colectiva” de la que ella no forma parte.

Así lo expresó durante una entrevista con The Wrap, con motivo de su participación ende Good Luck to You, Leo Grande, película en la que interpreta a una viuda que contrata a un joven para poder explorar la intimidad sexual que le faltaba a su matrimonio.



“Honestamente, creo que cortarte a vos mismo y evitar que parezca que estás haciendo lo que realmente estás haciendo, que es envejecer, no es natural”, advirtió la actriz de 62 años.



“¿Por qué te harías eso a vos mismo? Simplemente no lo entiendo (...) Es algo realmente extraño de hacer”, agregó sobre acerca de la obsesión del mundo del espectáculo por ajustar los cuerpos a los cánones de belleza de moda, a la que calificó como “una forma de psicosis colectiva”.

Envejecer, recordó, "es algo natural", y agregó que para ella es “un gran triunfo tener un cuerpo sin retoques”.

“Esa siempre fue mi opinión. Siempre he sido una especie de militante feminista cuando se trata de los cuerpos de las mujeres, de lo que se les ha hecho y lo que se nos dice que debemos esperar de nosotras mismas”, continuó.

En una entrevista previa con el programa Cinema Cafe de Sundance, Thompson contó que para preparar su papel en la nueva película, donde protagoniza una escena de desnudo frontal completo, ensayó junto con su compañero de reparto Daryl McCormack y también con la directora Sophie Hyde.

“Ensayamos totalmente desnudos y hablamos sobre nuestros cuerpos y la relación que tenemos con ellos. Los dibujamos, discutimos las cosas que nos resultan complicadas, las cosas que nos gustan de ellos y describimos los cuerpos de los demás”, relató la actriz.

“No creo que hubiera podido hacer (el desnudo) antes de la edad que tengo. Y, sin embargo, la edad que tengo lo convierte en un desafío extremo porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos sin tratar en la pantalla”, reflexionó.

Thompson reconoció, además, que McCormack resultó una gran ayuda: "Fue muy importante que pudiéramos abrazarnos y reírnos juntos”.

No es la primera vez que la actriz es noticia por su activismo feminista. Hace unos años, generó un gran revuelo al rechazar un trabajo junto al director de cine John Lasseter, acusado de acoso sexual. "(Lo hice) para proteger a la generación de mi hija", explicó entonces, en referencia a Gaia Wise, la joven de 22 años que tuvo con el actor Greg Wise.

Thompson también es conocida por su activismo ambiental. “Es realmente necesario descubrir cuántos billones se gastan en las mentiras que la gente dice sobre el medio ambiente (...) Es aterrador. Realmente aterrador. Lo fui a ver por mí misma y fue asombroso... Conseguís entender de manera visceral qué quiere decir calentamiento global”, planteó luego uno de sus viajes al Ártico con Greenpeace.