Familiares, trabajadores de prensa y reporteros gráficos recordaron al periodista José Luis Cabezas al cumplirse 25 años de su asesinato en Pinamar. Se trató del crimen político y uno de los mensajes mafiosos más siniestros registrados en la Argentina desde el retorno de la democracia, que derivó en una tenaz lucha colectiva para exigir justicia. “No había brazos ni palabras que me ayudaran a entender lo que pasaba”, recordó su viuda Cristina Robledo en una carta que se leyó durante un acto en Pinamar, donde el fotógrafo cubría la temporada de verano de 1997. “Fue un acto para amedrentar al periodismo y a la sociedad”, recordó Eva Cabrera, presidenta de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), que le rindió homenaje con un acto frente a su sede del barrio porteño de Balvanera.

Por la mañana y con la presencia de Gladys Cabezas, hermana del reportero, se realizó un acto en el monumento que lo recuerda en la entrada de Pinamar. “Pasaron 25 años de un crimen impune: ninguno de los asesinos está en la cárcel, aunque sé que la sociedad sigue recordando a Cabezas”, dijo Gladys, quien rememoró a José Luis como una buena persona, más allá del símbolo en el que lo convirtió su asesinato mientras ejercía el oficio de prensa.

Gabriel Michi, compañero de Cabezas en aquella temporada, leyó la carta que Cristina le envió desde España, donde vive. “¿Por qué José Luis? ¿Por qué a nuestros hijos? ¿Por qué a sus padres? ¿Por qué a su hermana? ¿Por qué a mí? El dolor quedo en mí, y su mirada clara y transparente la encuentro siempre en la mirada de nuestra hija”, contó la mujer a través de la voz de Michi.

Martín Yeza, intendente de Pinamar, volvió a pedir perdón en nombre del municipio que hoy gobierna. “Han pasado ya 25 años de uno de los peores atentados contra la libertad de prensa y el periodismo de investigación”, dijo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), Víctor Santa María, que descubrió una placa en nombre del Grupo Octubre con la leyenda “25 de enero 1997 - 25 de enero 2022. En memoria de José Luis Cabezas. Al cumplirse 25 años de su muerte. ¡No lo olvidaremos!". “La frialdad con la que asesinaron a nuestro compañero es una herida que continúa abierta, que atenta contra nuestra democracia y que limita a quienes ejercen y defienden esta valiosa profesión”, añadió.

El acto de Argra, del que participaron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Buenos Aires (SiPreBA), fue convocado bajo la consigna “No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad y no hay verdad sin memoria”. “El 25 de enero de 1997 José Luis fue hallado esposado, con signos de haber sido brutalmente golpeado, con dos tiros en la cabeza, dentro de su auto calcinado, en un descampado en General Madariaga”, recordó Eva Cabrera, fotoperiodista de Télam y la primera mujer en presidir Argra, organización que tuvo un rol central en el reclamo de justicia y que logró ser reconocida como particular damnificada en el juicio a los asesinos de Cabezas.

"Gracias a la lucha que desde el primer día se encaró desde Argra y el apoyo explícito de la sociedad, la investigación judicial pudo avanzar y averiguar el modo en que actuaron los responsables materiales e intelectuales del crimen”, señaló. “Las y los reporteros gráficos nos movilizamos inmediatamente para presionar y romper el muro de ocultamiento corporativo mediático policial”, reafirmó la dirigente, que calificó al homicidio de Cabezas como “un acto de amedrentamiento al periodismo independiente en su conjunto, a la sociedad, a sus dirigentes políticos y sociales comprometidos”. Cabrera recordó con emoción a Osvaldo Baratucci, fotógrafo, docente y ex presidente de la Asociación, fallecido el 30 de diciembre pasado, quien “se puso en sus hombros esta lucha colectiva que se encaró desde Argra” para lograr justicia.



“El asesinato de Cabezas fue un amedrentamiento para todes les trabajadores de prensa. Nos organizamos para mantener viva esta lucha, para que nunca más nos coarten nuestra libertad de expresión ni nuestras condiciones de trabajo”, dijo a su turno Carla Gaudensi, secretaria general de la Fatpren. Del acto participaron también la periodista y titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y los secretarios generales del SiPreBA, Agustín Lecchi, y del Sindicato de Prensa Bonaerense, Antonio Guillén.