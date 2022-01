Gustavo Alfaro y la Selección de Ecuador buscarán este jueves acercarse aún más a su clasificación al Mundial de Qatar, claro que no la tendrán nada fácil: serán locales de nada menos que la invicta y ya clasificada Brasil, desde las 18 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, con televisación de TyC Sports.

La Tricolor, tercera con 23 unidades a falta de cuatro jornadas, debe sumar seis puntos en esta doble fecha de Eliminatorias (el martes visita a Perú) para asegurarse volver a un Mundial y no depender de ningún resultado ajeno. Como sus perseguidores están apretados (Colombia y Perú con 17, Chile y Uruguay con 16, Bolivia con 15 y Paraguay con 13), la combinación de resultados que puede favorecer o no a Ecuador en caso de no sumar de a seis, es amplia.

Ecuador, que jugará sin público por disposición gubernamental, clasificó tres veces en su historia a Mundiales: Corea-Japón 2002 (eliminada en primera fase; 0-2 con Italia, 1-2 con México y 1-0 a Croacia), Alemania 2006 (segunda en grupos luego de sumar un 2-0 a Polonia, 3-0 a Costa Rica y 0-3 con Alemania; derrota en octavos de final 0-1 ante Inglaterra) y Brasil 2014 (salida en primera fase; 1-2 con Suiza, 2-1 a Honduras y 0-0 con Francia).



En el segundo turno de la jornada, en tanto, Paraguay se medirá con Uruguay desde las 20:00 en el General Pablo Rojas, de Asunción (transmite DeporTV). Para los locales, dirigidos por los mellizos Barros Schelotto, ya no hay margen de error: anteúltimos con 13 puntos, producto de 2 triunfos, 7 empates y 5 caídas.

La Celeste, en tanto, tendrá el debut en el banco del exdelantero Diego Alonso, en reemplazo del Maestro Tabárez, quien puso fin a un ciclo histórico de 15 años en la selección oriental. Con Luis Suárez y Edinson Cavani de nuevo en el ataque, Uruguay (séptimo con 16 unidades) comenzará una seguidilla de encuentros de carácter "accesible" ante mayoría de rivales directos para meterse en el certamen que supo ganar en 1930 y 1950: tras visitar Asunción, será local de Venezuela y Perú, y cerrará con Chile como visitante.



La jornada la cerrarán Chile y Argentina, desde las 21:15, mientras que la fecha 15 continuará el viernes con los choques entre Colombia y Perú, y Venezuela -con el debut de José Pekerman- vs. Bolivia.