Con más ausencias que novedades, la Selección Argentina tendrá este jueves su estreno en el año del Mundial cuando se enfrente a su par de Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias.

El encuentro se disputará desde las 21:15 (televisación de la TV Pública y TyC Sports) en el estadio Zorros del Desierto de Calama, escenario utilizado habitualmente por el Cobreloa que está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. El arbitraje irá por cuenta del brasileño Anderson Daronco.

Con el boleto ya asegurado a Qatar en el último partido del año pasado, a la consensuada no convocatoria de Lionel Messi -inició el año con covid y está buscando mejorar la relación con el PSG- este miércoles se le sumaron las bajas de Lionel Scaloni y Pablo Aimar por el cuerpo técnico, y de Alexis Mac Allister y Emiliano Buendía por los futbolistas.



"Tanto Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo", explicó el entrenador en videoconferencia de prensa.



Así las cosas, quienes dirigirán al equipo en Calama serán Walter Samuel y Roberto Ayala, habituales asistentes de Scaloni. Mientras tanto, otro exdefensor de la Selección, Diego Placente, actual DT de la Sub 15, se sumó al cuerpo técnico.

"Aclaro que yo me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile", explicó Scaloni en referencia a las diferencias entre las leyes sanitarias de uno y otro país.



Además, el DT confirmó que no podrá contar con Mac Allister por dar positivo en coronavirus y Buendía, quien fue su contacto estrecho, por lo que ambos quedaron aislados. De la convocatoria original ya se habían bajado Joaquín Correa, por lesión, y Guido Rodríguez, por covid. Fueron reemplazados por Maximiliano Meza y Nehuén Pérez.

Acerca de la ausencia del capitán Messi para esta doble fecha, Scaloni reconoció que les "encantaría" que el jugador del PSG "este acá". "Charlé con él y me dijo que la covid lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club", expresó.

Argentina expondrá su invicto de 27 partidos (17 triunfos y 10 empates en los últimos dos años y medio) ante un Chile urgido de sumar, ya que por el momento se ubica fuera de puestos de pasaje directo e incluso repechaje. Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte -asumió en la quinta fecha en lugar del colombiano Reinaldo Rueda- suman 16 puntos, por detrás de Perú y Colombia (17), Ecuador (23) y las ya clasificadas Argentina (29) y Brasil (35).

"Será un partido muy difícil. Chile es un rival que sabe lo que quiere. No se le dieron algunos resultados y ahora querrán ganar sí o sí. Espero que los jugadores que van a salir en cancha sigan demostrando que están a la altura. Debemos brindar diferentes alternativas de juego. Creemos que puede ser un buen momento para probar otras cosas", enfatizó Scaloni en cuanto a su rival.



Pero a pesar de las caras nuevas y las ausencias, con respecto a la última presentación del equipo, 0 a 0 ante Brasil en San Juan en noviembre pasado, habría sólo dos cambios: Lisandro Martínez por Cuti Romero y Paulo Dybala por Messi. "El equipo lo tengo decidido pero, con todo lo que estamos pasando, es imposible comunicarlo. Llegando a Chile harán PCR y este jueves tendremos los resultados", indicó Scaloni.



En el partido de la primera rueda, en junio de 2021, fue 1 a 1 en Santiago del Estero con goles de Lionel Messi, de penal, en el primer tiempo y de Alexis Sánchez a falta de diez minutos para el final. Diez días después se volvieron a ver las caras por el debut en la Copa América de Brasil y también fue 1 a 1: tantos Messi de tiro libre a los 33 y Eduardo Vargas a los 57, tras un penal atajado por Dibu Martínez a Arturo Vidal.