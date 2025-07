Antes de salir a la ruta, Fletes Rakel nació apenas como un emprendimiento de encierro. Durante esos largos días de letargo pandémico que le siguieron al shock inicial. Los padres de Violeta, maestros, se habían ido al campo a pasar la cuarentena y ella, que se había quedado en a cargo de la casa, invitó a mudarse a su amiga Melina. Ambas habían salido hacía poco tiempo de la secundaria, se habían conocido en un instituto de arte donde iban después de la escuela, les gustaba escuchar y hacer música simplemente por placer y, por esos días, antes del cierre total del mundo, la vida para ellas estaba como a punto de empezar.



“Fue un momento muy loco de la vida”, cuenta Melina Zahira –que comparte con Violeta Feder Lestani el rol de voz y guitarra de la banda–, sobre esos albores donde fueron naciendo las canciones que luego se convirtieron en un disco debut. “Los temas salían de ponerse a jugar un poco y después decir: ‘¿Che, maquetamos esto?’. A veces rapeábamos, nos tirábamos pistas, nos poníamos a hacer cualquier cosa y nada, la idea era hacer una banda medio punki y tener sintetizadores, pero no teníamos los equipos suficientes, terminamos tocando lo que podíamos”, cuenta Violeta. Quizás por eso, ese primer disco homónimo –que lanzaron en 2022 con su hermosa tapa en tonos rosa que muestra un distinguido camión de flete estacionado en un garage–, suena algo diferente al nuevo trabajo que por estos días las chicas están presentando. Esas son las primeras experimentaciones de una banda que se conforma y que toma lo que tiene a mano de referencia y caldo de cultivo. En ese caso un blues bien concreto, con la frescura de una zapada entre amigas y filtrado por una energía punk esencial.

Melina y Violeta, hoy preceptora de escuela y tatuadora, ya se empinan en la mitad de sus 20 años y siguen viviendo juntas, pero ahora en su propio departamento, y con un proyecto mucho más ambicioso sobre ruedas. Ya posicionadas como cuarteto con Paula Favaloro en batería y Pilar Duhourq en bajo, Fletes Rakel está presentando No, su segundo disco de estudio, uno donde la banda ya más experimentada e inserta en la vida urbana, tuvo espacio para explorar nuevos caminos hacia una identidad propia. Lo que ellas llaman algo así como una ‘identidad fletera’.

“De repente los temas son medio burlones, medio callejeros, tienen algo de drama, medio tango. Un flete en la Argentina a mí me remite a una F1 con un fileteado porteño que es dramático, como es a veces lo que hacemos, ¿no? O el chatarrero que está ahí andando por la calle, viendo qué oportunidad puede agarrar”, dice Melina. “Y además el nombre Raquel te remite a una mujer bien argenta, a la pasta de los domingos. Para mí es un desafío igual llevar todo eso que parece algo muy poco contemporáneo a otro terreno, dicho así suena medio vintage y yo me quiero escapar un poco de eso. Tampoco sé si lo que quiero es volver a la música vieja, pero sí hay una realidad y es que hay otras cosas que nos gustan que no son tan comerciales y creo que esa es la búsqueda.”, agrega Violeta.

Algo de todo eso hay en el nuevo disco de las Fletes Rakel. Una aproximación propia a ciertos tópicos y géneros clásicos en medio de la era trap. Hay rabia y desgarro, pero también un sentido del humor descreído propio de la época. La tapa parece una continuación posible del disco anterior: muestra un flyer de papel arrugado en el suelo que promociona los servicios de aquel flete rosa en el garage, pisado por un zapato de tacón brillante bien dramático. Y en cuanto al sonido, las chicas retoman esquirlas del rock y del punk, cierta cosa performática, spoken word, incluso una pincelada de tango. Voces femeninas que pueden ser tan dulces como desenfadadas, tan virtuosas como irreverentes. Y una mirada a la vez amorosa y burlona sobre la identidad argentina. Es más, cuando les han preguntado qué es exactamente lo que están haciendo, ellas responden contentas: rock nacional.



“Pero no nos referimos solo al rock como género, sino a una energía. Yo creo que es un poco eso, que buscamos un lugar de pertenencia y siempre nos gustó el rock. Hay algo de cierta energía adrenalínica que manejamos y un poco también reivindicamos ocupar ciertos espacios”, dice Melina. “Pero también es por amor a la música, lo más accesible que tuvimos siempre fue el rock, algo natural. Yo escuché toda la vida rock, amo la música y lo que me sale a hacer es eso. Y además hay algo muy hermoso en la cultura argentina musical, hay gente muy grosa, de verdad. Eso es muy flashero y dentro del país se escucha mucho rock nacional cosa que en otros países no pasa tanto”, agrega Violeta.

Aunque los padres de ambas les inyectaron cierta afición por el rock desde temprano –Violeta, de hecho, es sobrina de Flopa Lestani–, tal parece que para las chicas la idea de montar una banda no fue del todo natural, sino a prueba y error. En la escuela las motivaban más otras cosas: el arte, el teatro. Y tampoco exploraron el under pre pandémico. La música, sin embargo, se fue abriendo paso de forma orgánica. “A mi tía siempre la admiré mucho. Yo conocía Valle de Muñecas y Pez porque eran los que tocaban con ella. Pero la verdad nosotras no nos movíamos en ese ambiente, hasta ahora no conocíamos el under y no conocíamos otras bandas, entonces íbamos a cualquier lado, cara de perro”, resume Violeta, a horas de la presentación de este segundo disco, una ruta que para ellas es también un descubrimiento. “Somos dramáticas, somos pesimistas”, dice Melina. “El mundo está en una situación que a las cuatro nos parece horripilante, pero lo tomamos con humor para sobrevivir el día a día. No hay otra”.