El mundo del arte es un espacio muy vasto y muy diverso, a tal punto de que no existe un único mundo del arte, sino múltiples. Mientras que algunos artistas se ganan su capítulo en la historia mostrando sus obras en grandes museos y prestigiosas galerías, otros pasan al olvido. Ese fue el caso, por ejemplo, de Emilia Gutiérrez, una pintora argentina que tímidamente mostró su producción en la galería Lirolay en el mismo momento que Marta Minujín y Rubén Santantonín exhibían La Menesunda en el Instituto Di Tella. Lo más paradójico de todo es que apenas tres cuadras separaban a una de la otra. Cuántas personas habrán hecho fila para recorrer La Menesunda, habiendo pasado antes por Lirolay sin haber percibido lo que allí se mostraba. Sin tener reparo alguno de la existencia de Emilia Gutiérrez.

En los últimos años, la figura de esta artista fue revisitada y sus obras volvieron a circular. Por un lado, en 2023 la Colección Amalia Lacroze de Fortabat realizó una retrospectiva con buena parte de sus pinturas que, probablemente, no veían la luz del sol desde hacía décadas. Por otro lado, hace unas pocas semanas, la editorial Seix Barral publicó la novela La flamenca, de la artista y escritora Ana Montes, que también retoma la figura de Gutiérrez para crear un relato fragmentado que narra la vida de una protagonista que pasa los días de una manera tan gris como los rostros que pintaba Emilia. El texto de Montes no rescata, ni tampoco cuenta la vida de la artista, sino más bien que la reescribe. A lo largo del libro, la biografía de la pintora no es reconstruida exhaustivamente; se ofrecen pequeñas huellas y pistas que dan cuenta del parecido que hay entre nuestra protagonista y esa otra mujer ya fallecida. Entre esas pistas, por ejemplo, aparece este episodio: cuando tomaba clases de pintura con Demetrio Urruchúa, le decían “flamenca”, “Emilia la flamenca”, porque le gustaban los colores de los pintores holandeses, como el Bosco o Jan van Eyck. La ficción no tiene por qué dar cuenta, fehacientemente, de cómo fue la vida de una persona que sí existió, en tal caso, ese compromiso le pertenece más al periodismo o a los géneros de no ficción. Sin embargo, La flamenca, como tantas otras novelas, camina en ese limbo entre una cosa y la otra; le roba al mundo real un personaje, una vida, para poder crear otra en el mundo de la fantasía, pero qué tanto hay que contar de eso que sí existió, qué tanto se debe investigar para avanzar en un relato de este tipo, cómo decir basta y abandonar las obsesiones periodísticas para dar rienda suelta a la imaginación.

La novela de Montes se construye de manera fragmentada. Pequeños párrafos, que a veces incluso están formados de solo una línea, van formando una suerte de diario en el que la narradora toma algunos apuntes sobre su día a día y también sobre algunos hitos de su pasado. El objetivo de estas notas es ofrecerle un poco de orden y claridad, algo que su psiquis perturbada no le ofrece. Aquí nuevamente se juntan las vidas de la pintora con la de la protagonista porque las dos tienen una mente frágil y complicada. En 1975, el psiquiatra que atendía a Gutiérrez le dijo que dejara atrás los lienzos y los pinceles, que se olvidara de la pintura y cualquier otra producción artística que implicara el uso del color: en la mente de Emilia el color le hablaba, le producía alucinaciones, especialmente el rojo carmesí, el mismo color que obsesiona a la protagonista de La flamenca. Todo esto derivó en que Emilia se encerrara en el departamento en el que vivía, en el barrio de Belgrano, durante casi 30 años, hasta que murió en 2003. Si bien la protagonista de la novela de Montes no vive encerrada, tiene una vida bastante ermitaña y con poco consumo de vitamina D. Esta escritura fragmentada que propone la autora funciona como una continuación de la dispersión en la que vive la narradora, que tal vez era la misma con la que vivió Gutiérrez durante su encierro. En términos narrativos la confusión altera el curso de la historia: sabemos que la pintora con la que se obsesiona la protagonista es Emilia recién promediando el libro y luego la tenemos desangrándose en una bañadera llena de agua sólo porque quiere ver ese rojo que tanto le fascina. Es decir, la escritura fragmentada sirve para poner en diálogo dos biografías y un presente confuso, algo que también le agrega confusión al relato que está plagado de escenas intensas que se evaporan culpa de la dispersión de la narradora -cuenta cómo se hace adicta a algún tipo de ansiolítico culpa de que su madre se los daba a los 15 años, pero la escena queda detenida en apenas un recuerdo que no crece-. Los apartados son una continuidad entre la vida de Emilia Gutiérrez, la de la protagonista, un desorden mental y un tono específico de rojo.

La flamenca, al igual que las pinturas de Gutiérrez, se levanta principalmente en espacios domésticos. Si la narradora abandona su casa, es para ir a la verdulería o para visitar la biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. No hay muchos más exteriores que esos. La acción es puertas adentro, con un pájaro encerrado en una jaula y un amante del que también se sabe poco, Pedro. Lo que deja entrever esta novela es que incluso en esos lugares donde alguien se siente seguro, puede estar creciendo un peligro, una oscuridad que va en contra del bienestar y a favor de la demencia.

La manera en la que la protagonista de La Flamenca pasa sus días es sumamente perturbadora y ese mundo exterior, que parece amenazante y peligroso, se convierte en un espacio seguro lleno de posibilidades y de colores. Lleno de diferentes tonos de rojo.