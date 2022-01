Emiliano Dibu Martínez (7): En el gol de Chile, el cabezazo bombeado de Brereton lo tomó algo adelantado y jugado contra el primer palo, pero no se le puede endilgar responsabilidad. Volvió a ser clave sacándole a Paulo Díaz un derechazo desde afuera del área en el primer tiempo y un cabezazo al propio Brereton en el segundo. Sigue transmitiendo seguridad en cada intervención.

Nahuel Molina (5): Brereton fue por su lado y le creó complicaciones. Perdió la marca en el gol y lo obligó a jugar mucho más retenido que de costumbre. Al cargar tanto por arriba los chilenos, debió jugar un partido incómodo, alejado de su nivel habitual. Quedó en evidencia su falta de oficio en el juego aéreo.

Nicolás Otamendi (6): Chile no comenzó con un delantero de punta y eso le dificultó la tarea en el fondo. Cometió algunas faltas de más y se complicó con la pelota en la salida, pero cruzó bien a espaldas de Molina. Con el equipo más replegado en el segundo tiempo, se afirmó y terminó siendo importante para aguantar el resultado por arriba y por abajo. Fue amonestado y no jugará ante Colombia.

Lisandro Martínez (7): Empezó haciendo algunas faltas innecesarias al borde del área grande. Pero luego se asentó y terminó siendo importante a la hora de la resistencia. Aportó su claridad para salir jugando desde el fondo con un buen primer pase recto o cruzado.

Nicolás Tagliafico (6): Pasó mucho al ataque por la banda izquierda y por adentro en el primer tiempo y armó un buen tandem con Nicolás González. En el segundo, el ingreso de Montesinos lo obligó a jugar más contenido. Tambien fue amonestado y no estará ante los colombianos.

Rodrigo De Paul (6): Se soltó poco en ataque y cuando lo hizo, generó el remate del que sobrevino el rebote en Bravo y el gol de Lautaro Martínez. El ajetreo del medio campo y la altura lo terminaron ahogando y debió ser reemplazado. Otro que fue amonestado y tampoco jugará ante Colombia.

Leandro Paredes (7): Seguro, claro y preciso con la pelota cuando pudo controlarla. Certero en el toque y la devolución y tambien abriendo a los costados. Dominó la media cancha en el primer tiempo. En el segundo, estuvo más replegado, casi entre los dos marcadores centrales y aportó sacrificio para sostener la diferencia. Jugó a la hora de jugar y raspó cuando no quedó mas remedio. Tambien vió la tarjeta amarilla y no estará ante los colombianos.

Alejandro Papu Góméz (6): Dio una mano importante en el retroceso defensivo. En el ataque, fue de menos a más. Cerró bien el primer tiempo y recuperó la pelota en el segundo gol argentino. En el segundo, le costó encontrar el partido y luchó más de lo que jugó.

Angel Di María (7): Su golazo tempranero encaminó el trámite y el resultado a favor de la Argentina. Por eso, resultó clave. Cada vez que enganchó hacia adentro y cruzó el zurdazo, inquietó a todo Chile. Se le nota que está sobrado en confianza. Le pegaron mucho. Jugó mas retenido en el segundo tiempo y terminó saliendo.

Lautaro Martínez (6): Entró poco en juego, como si le costara vincularse con el resto del equipo. Pero volvió a estar en lo suyo que es el gol: conectó bien el rebote en Bravo tras el remate desde afuera del área de De Paul y anotó el segundo gol argentino. En el segundo tiempo, quedó demasiado desconectado y sintió el poco aporte de los volantes.

Nicolás González (6): Armó una buena sociedad por la izquierda con Tagliafico, yendo por afuera y por adentro. Participó de varias jugadas de ataque y aportó además en el retroceso, parándose casi como lateral. En el segundo tiempo, marcó más de lo que pudo jugar. El ida y vuelta lo terminó ahogando hasta obligar a su reemplazo.

Marcos Acuña: Entró por Nicolás González como volante por la izquierda. Dio una mano en el medio, pero le costó encontrar la pelota y no se pudo soltar por su banda.

Giovani Lo Celso: Reemplazó a De Paul. Se paró por la derecha para tener la cancha a favor de su zurda. Cruzó bien un par de pelotas pero no pudo gravitar en el rato que jugó.

Julian Alvarez: Ingresó por Lautaro Martínez, pero tuvo sus mismos problemas: la pelota le llegó poco porque los volantes estaban más para contener que para acompañarlo. Debió arreglarselas por su cuenta y no lo hizo bien. Entró dos veces en juego y no las resolvió adecuadamente. Todavía no pudo ofrecerle su mejor versión a la Selección.

Angel Correa: Sustituyó a Di María pero se paró casi como volante por la derecha. Se soltó un par de veces en ataque sin aportar nada positivo.