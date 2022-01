Una familia denunció abuso policial luego que un joven el 15 de enero haya presenciado una batalla campal dentro de un bar en Castelar pero que según aseguran sus familiares de la cual no habría participado. Un grupo de policías lo interceptaron cuando volvía a su casa caminando y lo atacaron para detenerlo.

Según se puede ver en un video de una persona que lo grabó desde su casa, los policías van directamente a golpear al joven de 19 años que caminaba por la calle. A pesar de ser reducido, los policías lo siguieron golpeando en el piso.

Por otra parte, la madre del joven, Sandra habló con Telenueve Central y afirmó que "no tengo quién me guíe, me da miedo denunciar porque bueno las manos que tendrían que estar cuidándonos veo como están golpeando a mi hijo. Tenemos miedo de represalias, venganza, tenía miedo en hacer esto porque lamentablemente quizás no tenga las herramientas para defender a mi hijo".

Mirá el video completo.