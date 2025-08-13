Desde fines del año pasado, el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC) impulsa un proyecto en el Congreso para obtener la personería gremial, en un contexto de país en dónde más de la mitad de la población es informal.

El secretario general del sindicato, Matias Tomsich, señaló en la 750 que “el sector está complicado” y que sufren dos problemáticas los paseadores caninos: por un lado, la crisis económica que sufrimos todos y, por el otro, la situación informal del trabajo.

“En Argentina el 50% de los trabajadores son informales y nosotros somos parte de ese porcentaje. La informalidad te pega por todas partes porque, no tenes derechos laborales, pero un día te dicen que no vayas a pasear más al perro y te quedas sin trabajo y no cobras indemnización”, lamentó.

Tomsich, en tanto, contó que desde el Sindicato de Trabajadores Caninos forman a personas a través de capacitaciones, incluso en el día de ayer se anunció una asociación con la Facultad de Veterinaria de la UBA para otra forma de capacitar a los trabajadores.

Sin embargo, el “gran objetivo” es la Ley Nacional de Trabajadores Caninos que estan impulsando en el Congreso desde fines del 2024.

“Es una ley que busca regularizar el trabajo de los más de 100.000 trabajadores caninos de todo el país y que tiene cuatro puntos fundamentales: el primero es tener derechos laborales. El segundo, garantizar el bienestar animal. Tercero darle mayor seguridad al empleador porque van a saber a quién están contratando. Y el cuarto, en esta época de no hay plata, con el aporte de los 100.000 trabajadores el Estado pasa a recaudar más de seis mil millones de pesos, que con esa plata se podrían pagar las jubilaciones actuales”, detalló.



En 2024 el STC anunció que que se convirtió en “el primer sindicato del mundo en utilizar tecnología blockchain” a disposición de sus afiliados y sus clientes.

De esta manera, la tecnología blockchain, considerada la más segura de la actualidad, brinda desde el año pasado a los trabajadores la posibilidad de portar sus datos en el celular y a sus clientes la certeza sobre la formación de quien contrata.

