TEATRO

Yegua Yeta Yuta

Se trata de un solo-performance que contiene una parte guionada y otra improvisada. Compuesta a partir de una letanía de cientos de insultos peyorativos, abusivos y vulgares dirigidos a las mujeres, Mercedes Azpilicueta transforma el lenguaje cotidiano de la misoginia y el acoso en una especie de exorcismo tragicómico. Acompañada de un ritmo percusivo, recupera el poder de ofender, distorsionar y distender los epítetos en algo poderoso y juguetón en lugar de débil y degradante. Con Carla Crespo como performer invitada. Yegua Yeta Yuta forma parte de la cuarta edición de la Bienal de Performance que se está desarollando en Buenos Aires hasta el mes de abril. Las entradas se consiguen gratis, con inscripción previa en la web del festival: bienalbp.org/bp21.

Viernes 4 y sábado 5, a las 18 en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. Después de una mini gira veraniega, regresa esta version para un actor en la que Pompeyo Audivert lleva la actuación a una situación extrema, a un pulso de vértigo y deslinde, mostrando el esqueleto que sostiene la tragedia shakespeareana como un fenómeno paranormal de naturaleza metafísica. Luces de Horacio Novelle, con asistencia de Ana Heilpern; escenografía de Lucía Rabey; vestuario de Marta Davico y Mónica Goizueta; y música y chelo en vivo de Claudio Peña.

Sábado a las 21 y domingo a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av Corrientes 1543. Entrada: $1400.

MÚSICA

Los años salvajes

Dos años después del ambicioso La conquista del espacio, donde cantó a dúo con Lali Espósito y Mala Fama, Fito Páez regresa a las fuentes con el primer disco de lo que se anuncia como una trilogía. Aunque en este movimiento inicial se presenta como un repaso del pasado, los primeros temas rockean plantándose poderosamente en el presente e interpelándolo, como “Vamos a lograrlo”, “Lo mejor de nuestras vidas” o “Shut up”. Sin embargo, claramente lo mejor del disco llega con el enésimo tema que el rosarino le ha dedicado durante su carrera a Fabiana Cantilo, el hermosísimo “Encuentros cercanos”: “Fabi me preguntó/ si creía en los ovnis/ le contesté que sí/ ¿qué le iba a decir/ a la chica más hermosa del mundo?”. Párrafo aparte para “Beer Blues”, compuesto y grabado a dúo con Elvis Costello, cerrando juntos las puertas del mítico El Diablito, a esta altura ya un célebre bar nocturno de Rosario.

De sur a sur

Integrado por los músicos italianos Alessandro Blanco en guitarra, Giovanni Alibrandi en violín y Antonino Cicero en fagot, el Trío Atípico fue fundado en 2013 con el objetivo de cultivar la gran tradición musical de las típicas orquestas argentinas de tango y su vasto repertorio, que va desde Piazzolla hasta Gardel, con Anibal Troilo como deidad inspiradora. En esta formación los instrumentos típicos de la tradición del tango (guitarra, violín y, en ocasiones, el contrabajo) se unen a la sonoridad “atípica” del fagot (instrumento de tradición musical clásica) dando lugar a sonidos y a un groove único, al mismo tiempo antiguo y moderno. El Trío graba este disco junto a la cantante argentina de gran trayectoria internacional Elisa Lorena, quien colabora con ellos desde 2018 de forma ininterrumpida.

ONLINE

Archivo 81

El australiano James Wan (El conjuro, la reciente Maligno) es uno de los responsables de este relato de suspenso y terror creciente disponible en Netflix y basado en un podcast del mismo nombre. El concepto es familiar: un joven archivista y restaurador, dedicado a reconstruir materiales fílmicos y de video maltratados por el paso del tiempo, es contratado para poner a punto una serie de cintas Hi-8 rescatadas de un incendio y grabadas a mediados de los años 90. La cifra ofrecida para el trabajo es alta y la restauración debe llevarse a cabo en un lugar aislado de la civilización; el contenido de los videos está relacionado con un siniestro en un edificio de departamentos llamado Visser en el cual fallecieron muchas personas. Hay ecos lejanos del Dario Argento de Inferno y Suspiria, aunque el verdadero rostro del horror detrás de las paredes del Visser tarta algunos capítulos en mostrarse tal cual es. El joven Mamoudou Athie (The Get Down) es responsable de encarnar al intrépido investigador.

The Afterparty

El viejo truco de la misma historia contada desde varios punto de vista. La serie creada por Christopher Miller (una de la patas creativas, junto a Phil Lord, de las magníficas La gran aventura Lego y Spider-Man: Un nuevo universo) parte de la estructura de un whodunit (¿quién lo hizo?) desde el humor desenfadado. En el comienzo, hay una reunión de egresados de una escuela secundaria y una fiesta posterior, en la cual el anfitrión es hallado muerto en circunstancias sospechosas. Cada uno de los ocho capítulos refleja los recuerdos de uno de los invitados, narrados a partir de estilos y tonos diversos: la super acción, el horror paranoico, el cine de autor e incluso la animación. Puede verse en Apple TV+.

CINE

Titane

Luego de exhibirse en el Festival de Mar del Plata y la Semana de Cannes en Buenos Aires, llega finalmente a la plataforma Mubi el segundo largometraje de la francesa Julia Ducornau, que viene dividiendo aguas desde su estreno mundial en el festival francés, donde obtuvo nada menos que la Palma de Oro. Es la historia de Alexia (la modelo, periodista y fotógrafa Agathe Rousselle), una joven que lleva una placa de titanio en su cabeza desde la más tierna infancia y cuya fascinación por los automóviles la lleva a embarazarse de un Cadillac. ¿De verdad? Ese es el particular punto de partida de un film extremo, que lleva a la protagonista a escapar de la familia y la sociedad para entablar una relación padre-hijo con el bombero interpretado por Vincent Lindon. La crítica la ha comparado con el cine de David Cronenberg y Claire Denis, pero la directora de la anterior Raw tiene su propia agenda. ¿Obra maestra, simple provocación, algo intermedio? Lo mejor es verla y sacar conclusiones personales.

Piedra noche

Desde su ópera prima La risa (2009), el argentino Iván Fund viene construyendo pacientemente una filmografía diversa, que últimamente coquetea con el fantástico. Luego de Vendrán lluvias suaves, este largometraje –que pasó por los festivales de Venecia y San Sebastián y ahora puede verse en el Cine Gaumont– parte de la desaparición de un niño en una ciudad de la costa para narrar una fábula de dolor, duelo y posible reafirmación de la vida, cruzada con la aparición de un monstruo marino que, dicen, anda dando vueltas por la zona, suerte de primo lejano del bicho del Lago Ness. Maricel Álvarez, Marcelo Subiotto, Mara Bestelli y el chileno Alfredo Castro integran el reparto de ajustados intérpretes.

TV

Eli Roth’s History of Horror

La serie documental producida y conducida por el realizador Eli Roth, el creador de la saga Hostel, regresa con una tercera temporada, como siempre acompañado de entrevistas a talentos indispensables del género y generosos clips ilustrativos. Los primeros episodios, que la señal AMC ya está emitiendo, incluyen una investigación sobre las “secuelas que no apestan”; allí están la gloriosa Gremlins 2 y 12 horas para sobrevivir: El inicio, ejemplos de que las segundas partes a veces no sólo son buenas, sino mejores que la original. También hay un episodio dedicados a los contagios, con paradas en Rabia, de Cronenberg, La máscara de la muerte roja, de Corman, y la franquicia REC, y otro dedicado a todo un subgénero clásico del horror, las películas de científicos locos, donde el doctor Frankenstein tiene un sitial de honor, acompañado del abominable Dr. Phibes, el cirujano de la francesa Los ojos sin cara y la locura de culto The Rocky Horror Picture Show.

Jueves a la medianoche, por AMC.

Grey’s Anatomy

Dieciocho temporadas no son poca cosa. Ese es el número alcanzado por la serie con temática médica más popular de las últimas décadas, cuyos relucientes episodios pueden verse en la señal Sony (las 17 temporadas previas están disponibles en Star+) y ofrecen un crossover con otra saga televisiva con bomberos nada locos, Station 19. Entre otros acontecimientos de relevancia, Meredith se recupera luego de haber estado entre la vida y la muerte, y toda la ciudad de Seattle celebra la realización de una feria luego de la etapa más dura de la pandemia de covid-19, aunque una paciente es herida con fuegos de artificio no del todo legales. Peter Gallagher se incorpora a la serie.

Martes a las 22, por Sony.