El cacique de la comunidad wichí del Kilómetro 5, Fwolit Lantawos, de Tartagal, Modesto Rojas, informó el fallecimiento de un niño de 2 años que era su sobrino. Según indicó, el nene había estado internado 5 días en el Hospital Juan Domingo Perón, de la ciudad de Tartagal; la mañana del miércoles último le dieron el alta y cuatro horas después falleció. Por otra parte, el presidente de la Misión Kilómetro 2, Raúl Manuel, también familiar del niño, señaló que hubo demoras en la ambulancia.

Ambos referentes indígenas pidieron un hospital para las comunidades de la ruta 86.

"¿Cómo puede ser que le den de alta y termine falleciendo en la casa?", cuestionó Rojas. El niyat explicó a Salta/12 que la mamá del niño, una joven de 20 años, había llevado al hospital a su hijo, en principio, porque tenía granos en la cabeza: "No sabemos de qué, porque era muy feo, le salió un grano al lado de la nuca". Sin embargo, cuando estaba ya internado, le indicaron a la madre que el niño tenía covid. "No sé por qué le dieron de alta si tenía covid, tenía que estar aislado. Salió del hospital a las 9 y casi a las 13 quedó sin vida. Hasta ahorita no entiendo", expresó Rojas.



Rojas relató que cuando el nene falleció, llamó al 911 y luego fue la policía y una médica, quien les dijo que al parecer el niño tuvo vómitos, posiblemente provocados por la covid, y se ahogó. Sin embargo, en el certificado de defunción se indicó "muerte súbita".

El presidente de la comunidad Misión Wichí Kilómetro 2 contó que la madre del nene, con quien está emparentado, les relató que cuando le dieron el alta el hijo seguía "muy mal", que luego continuó peor y "no llegaron a llevarlo al puesto sanitario porque está lejitos". Raúl Manuel dijo que la madre les contó que "la ambulancia no fue".

contó, que se encuentra en Tartagal por la muerte del niño, acompañando a la madre, que es familiar de su compañera.



Manuel, que ayer se encontraba en Tartagal acompañando a la madre del niño fallecido, que es familiar de su pareja, también indicó que el nene "tenía bajo peso" y que "la madre dijo que recibía visitas de los agentes sanitarios cada 3 o 4 meses". Señaló que la la joven madre no tiene vivienda, y que vive en una "carpita". "Es madre soltera. Tiene una hija de 5 años. Ella también estaba enfermita con mucha tos y los granitos igual que el niño fallecido)", sostuvo.

"El jueves le llevaron bolsones a la madre. Esta mañana, colchón, una cama y un tinaco. De nada nos sirve porque los chicos ya no viven, y antes (de las muertes) no aparecen", dijo Rojas respecto a los organismos de gobierno.

Por su parte, el secretario de la delegación de Asuntos Indígenas de la provincia, Marcelo Córdova, dijo a Salta/12 que estaba informado de la muerte del niño y que se "está investigando la causa de mortalidad", aseguró que "no fue por desnutrición ni bajo peso". También refirió que en noviembre le habían entregado desde el gobierno dos módulos alimentarios a la familia "ya que hay 4 niños".

"Pido que venga el ministro de Salud, Juan José Esteban, que nos escuche", manifestó Rojas. También sostuvo lo mismo respecto a "los responsables del Hospital, porque hay mucha mala atención, hay médicos malos y médicos buenos. Ellos están sabiendo que hay maltrato en el Hospital", manifestó.

Mejoras en el sistema de salud

El niyat adelantó que con dirigentes de otras comunidades van a reunirse este fin de semana para decidir qué acciones van a seguir porque ya se produjeron varias muertes y necesitan mejoras en el sistema de salud. Además, recordó que desde el año pasado le pide una audiencia al gobernador Gustavo Sáenz.

Rojas contó que en Asuntos Indígenas le dijeron que trabajan en un relevamiento en las comunidades de la ruta 86. "Nunca traen una solución para nuestras comunidades. La municipalidad hace relevamiento pero después nunca hay una solución. El año pasado vinieron haciendo un relevamiento de (la Secretaría de) Primera Infancia, pero no trajeron una solución. Hace tres días vinieron de Asuntos Indígenas a hacerme una encuesta. Preguntaron cuántas familias hay, qué hacía falta. Le dije que nos falta (acceso a la) salud, agua y documentos (de identidad)", expresó.

Rojas dijo que en su comunidad hay 13 personas indocumentadas y destacó en este sentido que cuando el padre y la madre no tienen documento nacional de identidad también tienen dificultades para asentar a sus hijxs. Con la pandemia, "muchos tenían el certificado de nacido vivo y no podían ser atendidos en el Registro Civil. Al no tener documentos la persona no existe", sostuvo.

El niyat reclama que el gobierno salteño invierta en un hospital para las comunidades indígenas en Tartagal. "Queremos un hospital que funcione, puede ser por la Misión Kilómetro 6 cerca, o que hagan funcionar la salita Plaza de Mayo como un mini hospital porque ahí nos queda cerca pero lastimosamente no tenemos médicos, solo hay uno que atiende los lunes y miércoles", explicó.

Dijo además que como referente comunal a veces pide ambulancia para la gente que se enferma y llega muy tarde. "Una vez la ambulancia demoró desde las 10 de la mañana, hasta las 14. Lo llamé a Juan Esteban (el ministro) para que se apure la ambulancia", contó Rojas y dijo que eso pasó este mes cuando solicitó atención para un adolescente.

"En Tartagal no tenemos especialistas y no tenemos un médico forense. Cuando fallece un chico lo trasladan a Orán", dijo además el cacique.

Asimismo, Rojas relató que el mes pasado murió una bebé de su comunidad, de más de un año de edad. "Cuando falleció decían que tenía paro cardíaco, no nos dijeron a que se debía. No dicen de que murió, de qué enfermedad. Nunca ponen. Da lo mismo, igual que la chiquita (de 13 años) que falleció (el viernes pasado) en la Misión La Mora 1", se quejó.



Por otro lado, el cacique de la Misión La Mora, Juan Carlos Calermo, dijo a Salta/12 debido a las inclemencias climáticas tuvieron que suspender una marcha que organizaban para este jueves ante el hospital de Tartagal por la muerte de una niña de 13, que falleció luego de que la ambulancia se negara a trasladarla al hospital por falta de cama y la dejara sin atención médica.

Pese a que el gobierno provincial señaló que en el operativo sanitario visitaron su misión, Calermo dijo que no fueron. Señaló que hay 500 personas en La Mora y "mucha gente enferma".