Buscado desde hace dos años por distintas fuerzas de seguridad, con una notificación roja de Interpol y un ofrecimiento de 5 millones de pesos de recompensa por su paradero, Alberto Manuel Freijo, apodado "Aceite", es uno de los dos prófugos más buscados de la Argentina por el homicidio de un cajero durante un asalto a la sucursal bonaerense de Isidro Casanova del Banco Nación Argentina (BNA), del que se cumplirá su segundo aniversario este lunes.



La foto de la cara de Freijo (41), también apodado "Aceituna", se encuentra visible en todas las sucursales del BNA con la palabra "buscado" y el importe de la recompensa ofrecida por el Ministerio de Seguridad nacional para quien aporte datos de su paradero.



El hombre se encuentra prófugo desde el 31 de enero de 2020, cuando junto con una banda de delincuentes ingresó a la sucursal de Isidro Casanova y asesinó de un disparo al cajero Mario Germán Chávez Torres (31).



Desde aquel momento, "Aceite" es buscado intensamente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la colaboración de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) e Interpol.



Fuentes de la investigación confirmaron a Télam que Freijo es una de las dos personas más buscadas de la Argentina junto al líder narco peruano Raúl Martín Maylli Rivera, más conocido como "Dumbo", por datos de quien el Gobierno ofrece la misma recompensa.



"Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia de este Ministerio, al número de acceso rápido 134", informaron desde la cartera de Seguridad.



Además, es una de las 7.449 personas que poseen notificación roja de Interpol, en su caso desde el 10 de marzo del 2020.



Los cargos que se le imputan a "Aceite" son asociación ilícita, homicidio, encubrimiento, robo con armas, resistencia a la autoridad y lesiones graves.



Nacido el 23 de junio de 1980, Freijo tiene registrados en la base del Registro Nacional de las Personas como últimos domicilios una casa en la localidad de La Tablada y otra en San Justo, ambos en el partido de La Matanza, y un tercero en la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut.



Encargados de la pesquisa indicaron que hace aproximadamente cinco meses una pista los llevó a a los investigadores a buscarlo en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, pero no pudo ser hallado.



Otro investigador sostuvo que el sospechoso es buscado en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde en 2014 fue recapturado luego de fugarse del complejo Penitenciario Federal de Ezeiza junto a otros 12 peligrosos reclusos.



Esa fuga ocurrió el 23 de agosto de 2013 cuando 13 presos se escaparon por un túnel del penal de Ezeiza.



Freijo fue recapturado en La Matanza el 14 de enero del año siguiente, luego de una visita que le realizó a su primer hijo en la localidad de Morón, donde fue identificado.



En 2017, el delincuente volvió a prisión y fue alojado en la Unidad 24 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ubicada en la localidad de Florencio Varela.



Tras cumplir una pena de tres años y dos meses de prisión por un robo calificado que le impuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de La Matanza, quedó en libertad el 17 de septiembre de 2019, exactamente cuatro meses antes del asalto en el que fue asesinado Chávez Torres.



Trinidad Torres, madre del cajero, dijo que "el asesino está prófugo o protegido" y que está "totalmente convencida" de que "no se encuentra lo que no se busca".



"Como madre siento que está en Misiones o cruzó a Brasil o Paraguay. Yo me tiro más por Brasil porque cuando se escapó de la cárcel de Ezeiza lo hizo con dos brasileños", sostuvo la mujer.



Voceros judiciales indicaron que el debate por el robo y el crimen de Chávez Torres está previsto que comience el 2 de junio y que se extienda hasta el 8 inclusive ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín.

Quiénes se encuentran detenidos

, los dos primeros por el asalto y crimen, y los tres restantes, por el delito de "encubrimiento bajo la modalidad favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave, homicidio con alevosía y criminis causa y robo agravado"., ya que la Justicia le concedió la excarcelación bajo caución real el pasado 18 de noviembre., quienes tienen un pedido de captura dictado por el juez federal de Morón Néstor Barral, quien intervino en la instrucción de la causa.Sobre el juicio, Trinidad dijo: "Sentencien como sentencien es lo mismo, nadie nos repara la vida", ya que Freijo la "condenó a perpetua" al matarle a su único hijo.

El hecho

El hecho ocurrió el 31 de enero del 2020, a las 10.06, cuando una banda de ladrones con sus rostros cubiertos, fuertemente armados y organizados irrumpió en la entidad bancaria situada en Roma 3271, de Isidro Casanova, y se apoderó del dinero que había en tres cajas de atención al público.En la caja uno, se encontraron con Chávez Torres, a quien mataron de un tiro cuando intentó resistir el robo.A la banda le llevó dos minutos cometer el asalto y crimen y otros dos escapar del lugar, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad.Al requerir la elevación a juicio del caso, la fiscal Mariela Labozzetta describió los roles que tuvieron cada uno de los acusados y los prófugos "para llevar a cabo el plan común y perpetrar el asalto".En medio del asalto, Chávez Torres quiso evitar el robo y se abalanzó sobre el acusado Salinas, momento en que otro ladrón, que se cree fue Freijo, le efectuó al menos cinco disparos, uno de los cuales impactó en la pierna de su cómplice y dos en el cuerpo del empleado bancario, que murió en el lugar.El atacante "continuó unos segundos más buscando dinero, mientras que Salinas intentaba salir del lugar arrastrándose por el piso, hasta que finalmente egresaron de la entidad bancaria" y escaparon con sus cómplices en un Renault Fluence gris tras un tiroteo en la calle con un policía, en el que se efectuaron cerca de 30 disparos, sostuvo el requerimiento fiscal.