Default o no default

“Hay dos caminos. Uno es aquel en el cual la Argentina no puede refinanciar la deuda con el FMI, el camino del no acuerdo. Eso, para nosotros, es dar un paso hacia lo totalmente desconocido.”

“No refinanciar las deudas y no pagar, también hubiese significado un faltante de dólares en el país, y eso hubiese alterado las posibilidades de continuar el crecimiento, generar empleo.”

“Se eligió un camino transitable, con refinanciamiento para hacer frente a esas deudas y más tiempo para crecer. Y sobre ese crecimiento, ir construyendo las condiciones para pagar. Y claro, siempre con el horizonte de buscar en un momento ya no tener más deuda con el FMI.”

El descalabro de Macri

“El gobierno de Juntos por el Cambio tomó casi 45 mil millones de dólares de deuda, un monto record en la historia del FMI. Ese problema se lo dejó a la Argentina y había que buscar resolverlo.”

“Más de la mitad del préstamo record se usó para financiar una salida de capitales. Y casi la otra mitad se usó para pagar deuda insostenible a acreedores privados, en lugar de hacer lo que hicimos nosotros luego, que era reestructurar.”

No es ajuste

“No es ajuste porque el gasto real no cae, sino que crece. Es decir, no está el Estado quitando recursos de la economía. Al contrario, el Estado seguirá expandiendo recursos hacia la economía.”

“Es cierto que históricamente los países que acudieron al FMI han sufrido políticas de ajuste que, en la mayoría de los casos, generaron más sufrimiento en los pueblos.”

El déficit fiscal

“Bajar el déficit es un objetivo más allá de la presencia, o no, del FMI. Porque si tenemos déficit, hay que financiarlo, y hay dos formas de financiarlo: con deuda o emitiendo.”

“Un Estado más fuerte requiere mejor crédito y mejor moneda. Y para lograr eso en la Argentina de hoy hay que bajar el déficit. Pero no sobre la base de un ajuste.”

La inflación

“El obstáculo más pesado para poder seguir creciendo y para bajar la inflación era sacarnos esta carga enorme, asfixiante, de deuda, poder refinanciarla para enfrentarla más adelante.”

“En este acuerdo se plantea que para atacar a la inflación hay que entender que es un fenómeno que tiene múltiples causas. Y que hay que atacar todas ellas de forma concurrente.”

“Lo que Argentina necesita para dejar atrás la inflación, es ir cambiando su perfil productivo y poder tener una canasta exportadora diferente para que no haya problemas de falta de dólares.”

Salario real

“Se logró que sea parte del entendimiento la coordinación de políticas de precios-ingresos para garantizar que el salario real también crezca. Eso es justo y además una necesidad macroeconómica.”

Brecha cambiaria

“La principal tensión cambiaria, la principal presión para la balanza de pagos precisamente era la deuda con el Fondo, los 19 mil millones de dólares que vencían en 2022 y los 20 mil millones en 2023.”

“El gobierno anterior no sólo dejó una deuda externa pública tan grave, también dejó contaminado el mercado de deuda pública en pesos con esos fondos especulativos. Esto pone mucha presión sobre la brecha cambiaria.”

El nivel de dólar

“La política cambiaria será la misma que se viene efectuando hasta ahora.” (Pequeños ajustes diarios acompañando a la inflación.)

“El tipo de cambio real hoy está a niveles competitivos. Argentina no es un país de 4500 a 5000 dólares per cápita, como sería si se utilizara el tipo de cambio paralelo. Hoy es un país de 10.000 mil dólares per cápita como se refleja con el actual tipo de cambio oficial.”

Tasas de ahorro positivas

“Lo más importante es que los activos financieros para el público tengan retornos reales positivos para evitar que haya incentivos a la dolarización de carteras y avancemos en una mayor estabilidad cambiaria.”

Emisión monetaria

“En una situación tan dura de pandemia hubo que recurrir mucho al financiamiento monetario. El Banco Central fue esterilizando esa expansión. Desde ahora va ir bajando la emisión monetaria y, sobre todo, se va ir recuperando la demanda por los activos en moneda local.”

Revisiones trimestrales del FMI

“Una vez que el gobierno anterior decidió ir al FMI implicó que, o juntábamos los dólares para pagar esa deuda de u$s 45000 millones o, si la refinanciábamos con nuestro programa, iba a haber revisiones cada tres meses. Eso funciona así.”

“Hay tres criterios de desempeño. El resultado fiscal, las reservas internacionales y la emisión monetaria. Y en cada revision hay asociado un desembolso. Si no se cumple con las metas, hay una negociación que se conoce como "waiver", una dispensa, que puede pasar también porque todo acuerdo se hace sobre ciertos supuestos en un momento dado, y no sería inesperado que todo el tiempo tuvieran que ir adaptándose las condiciones a las circunstancias que se van dando.”

El reclamo por bajar la tasa

“Argentina viene planteando en todos los foros internacionales, acompañado por otros países, la necesidad de revisar las políticas de sobrecargos de intereses que genera más inestabilidad y penaliza a los países que están en situaciones de crisis. Si se revisasen los sobrecargos, aplica a todos los préstamos, incluyendo los de Argentina.”