Colombia viene de perder de local ante Perú, cayó fuera del puesto de Repechaje y hace seis partidos que no hace un gol. Pero este martes tendrá la oportunidad de reponerse, aunque no le será fácil ya que enfrenta a la invicta Selección Argentina.

"Ya cambiamos la mentalidad, pasamos la página y estamos listos para la final del martes ante Argentina. El grupo está unido y enfocado", consideró el veterano goleador Radamel Falcao en conferencia de prensa, en compañía del arquero David Ospina.



El exRiver, de 35 años, viene de compartir delantera con otro de pasado millonario, Rafael Borré, aunque ninguno pudo quebrar la mala racha ofensiva del equipo de Reinaldo Rueda, quien los reemplazó a ambos a los 65 minutos cuando la historia todavía estaba 0 a 0 con Perú (gol a los 85 de Edison Flores para los de Ricardo Gareca).

"Es innegable la frustración que sentimos ante la derrota con Perú. Haciendo el análisis del partido lo único que nos podemos reprochar es no haber podido marcar. Ya hablamos lo que debíamos hablar", expresó el actual jugador del Rayo Vallecano español.

La última victoria colombiana en Eliminatorias se remonta al 9 de septiembre ante Paraguay, por 3 a 1. A partir de allí, sumó cuatro empates y dos caídas, todos sin marcar ningún gol. El equipo suma 17 puntos, a dos de Uruguay (por ahora en Repechaje), y apenas tres triunfos en 15 partidos (ocho empates y cuatro derrotas).

"La sensación de no poder ayudar al equipo con goles no es buena. Lo importante es que el equipo está creando las situaciones. En el fútbol a veces necesitas un poco de suerte y no la hemos tenido", finalizó Falcao.



Ospina, apuntado por su floja resistencia en el gol peruano, donde descuidó el primer palo, aceptó que sintieron "desilusión" tras el 0 a 1 en Barranquilla el viernes pasado.



"No estuvo bien que lanzaran cosas, pudieron golpear a alguien. Como jugadores estamos dispuestos a aguantar todo, siempre hemos intentado dar lo mejor", se manifestó al respecto de los incidentes tras el final.

El arquero del Napoli de Italia analizó al rival del próximo martes en el Mario Kempes de Córdoba: "Sabemos del potencial de Argentina. Han venido haciéndolo muy bien en este nuevo proceso. Son muy competitivos siempre. Debemos preparar lo que Colombia quiere y puede dar".