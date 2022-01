El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está realizando el primer relevamiento federal de medidas corporales. Se trata de un estudio antropométrico que tiene por objetivo definir la forma y dimensiones actuales y propias de los cuerpos que conforman la población argentina y de esa manera poner en práctica la Ley de Talles 27.521 sancionada en el 2019 y reglamentada en el 2021. En ese marco la ciudad de Salta fue elegida para representar los cuerpos del NOA.

Para eso, invitan a los que quieran participar al Centro Cultural América (Mitre 23) y pasar por el escáner 3D instalado en ese lugar. El equipo estará hasta el 11 de febrero y funciona de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21; mientras que los sábados será de 10 a 14.

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, encabezó la comitiva provincial que presentó el estudio en la provincia y fue el primero en ingresar a dejar sus registros en el escáner 3D. Mientras que el presidente del INTI, Rubén Geneyro, presentó el evento de manera virtual.

En diálogo con Salta/12, Geneyro explicó que el estudio antropométrico es parte del proceso para llegar a la implementación efectiva de la Ley de Talles, “de tenerla, de conocer el cuerpo de las y los argentinos”. Y por eso insistió con la invitación a todxs lxs salteños, ya que el estudio “debe ser representativo a nivel federal, en géneros y en edades”. Quienes quieran realizar el estudio deben ser mayores de 12 años.

“Estamos ayudando a resolver una demanda social, que es que la indumentaria no sea un elemento de exclusión, sino de inclusión, y que nos represente en nuestro país de acuerdo a nuestros cuerpos”, agregó el funcionario nacional.

El comienzo de este relevamiento data del 2015, y ya lleva el 80% de las muestras realizadas, que esperan completar en esta ocasión y llegar a las 14.000 estipuladas para entregárselas a la Secretaría de Comercio Interior, que es la autoridad de aplicación. Geneyro contó que el instituto que representa, trabaja con las nuevas tecnologías que aportan soluciones a la industria, las economías regionales “pero también a las demandas sociales”.

En ese sentido, destacó que la reglamentación de la Ley de Talles “le dio una responsabilidad formal al INTI para avanzar con este estudio”, y contó que como en otros lugares del mundo se repetirá cada diez años porque hay cambios en la conformación de la sociedad en función de los cambios de hábitos.

Con la tabla de talles que surja del estudio, definirá Comercio Interior junto a un comité consultivo técnico del que participan la industria, los consumidores, organizaciones de la sociedad civil, el INADI y el INTI, “para que en un consenso se pueda avanzar en la aplicación de la Ley”, que será obligatoria en todo el territorio para quienes producen indumentaria en Argentina, pero también para la importada, y garantizar de está manera que "el talle de las y los argentinos esté representado en toda la indumentaria que circula en el país”.

A su vez detalló que antes de ingresar al escáner, se hace una breve encuesta a la persona voluntaria, para saber si estudia, tiene trabajo, cuál es su nivel de ingreso, y sus hábitos alimentarios “para tener una referencia de qué población estamos censando, y que servirá para poder terminar la muestra con todos los indicadores”.

Hasta aquí ya visitaron todas las regiones del país. La última fue el NOA, y para ello eligieron Salta, mientras se realizan estudios con otro escáner en Villa Gesell, “con una representatividad más amplia porque hay turismo de todo el país”.

En cuanto al lugar elegido, el centro de la ciudad, y no algún barrio periférico, un CIC o Centro Vecinal, el presidente del INTI señaló que esa decisión la tomó la provincia, “es lo que hacemos como dinámica colaborativa porque son ellos los que saben cuáles son los lugares más concurridos”.

Hizo hincapié en que las que más están participando son las mujeres, por lo que pidió mayor participación masculina, “esta ley nos tiene que representar a todos y todas”. Según reveló, hay estudios de ONGs que sostienen que hasta un 60% de la población presenta dificultades en conseguir indumentaria de acuerdo a su cuerpo, “y afecta a ambos géneros”.

Por último, destacó que el estudio puede servir para otros ámbitos como el del transporte público, los espacios de esparcimiento como teatros y cines, y los equipamientos para la salud, en donde a muchas personas se le presentan dificultades para realizarse estudios debido a sus cuerpos.

El Estudio Antropométrico Argentino será la base para la definición del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Sistema establecido por la Ley Nacional Nº 27.521, que es de aplicación obligatoria en todo el país en cuanto a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria.

El compromiso de quienes diseñan

Al acto de lanzamiento asistieron algunos diseñadores y diseñadoras de la ciudad, entre ellos la diseñadora Roxana Liendro. Pero también la Cooperativa textil Diseños de mi Pueblo, de Vaqueros, y Los Hilos de Juanita, de la capital provincial.

Nancy Guitián preside esta última, y aseguró que para quienes trabajan en lo textil y diseñan los talles “es ideal avanzar con estos datos y hacer cumplir la Ley de Talles”. “Porque no somos todos iguales, y hay mucha gente que se siente mal por no ser incluida en cuanto a la indumentaria, y muchas veces les cobran más caro por no entrar dentro de esos cánones de belleza”, sostuvo.

Por último, comentó que se está conformando el Corredor Textil del Norte Argentino, y que su cooperativa se encargará de la “moldería de los talles”, por eso será importante conocer los resultados del relevamiento y lo que en definitivamente marque la normativa a través de su organismo de control, la Secretaría de Comercio Interior.

Esa cooperativa está compuesta por seis asociadas que se nuclearon en el 2018 “surge de la necesidad, de la crisis que vivían nuestras familias, y después de las aptitudes que reuníamos cada una, así como de lograr nuestra autonomía económica”, contó Guitián.