Lionel Scaloni volverá al banco de suplentes de la Selección Argentina este martes, tras haber superado el coronavirus, cuando el conjunto albiceleste se enfrente a Colombia en Córdoba. Con el equipo clasificado y obligado a probar variantes por las numerosas bajas con las que cuenta, el entrenador dejó en claro que el choque ante los colombianos será importante para que los jugadores que sean titulares demuestren sus condiciones y su compromiso con el equipo.

"No nos casamos con nadie, siempre evaluamos rendimientos. Nos interesa el funcionamiento, seguir brindando respuestas como equipo", consideró Scaloni sobre la importancia del partido ante Colombia. "La muestra de compromiso del equipo es increíble. Ante las dificultades, deben redoblar esfuerzos y aportar su granito de arena para que el partido sea como el del otro día", explicó el técnico, que lo dejó en claro de cara a lo que viene: "Más allá del resultado, que hoy para nosotros no es tan importante, necesitamos la respuesta de todos los jugadores, como viene pasando siempre. El equipo lo necesita".



Por eso, consideró que no se necesita una motivación especial para afrontar le duelo, pese a la clasificación para Qatar ya asegurada hace varias fechas. "Los jugadores están pensando en el partido de mañana y nada más. Todos los que tengan la oportunidad, tienen la cabeza puesta en demostrar que el entrenador puede confiar en ellos", argumentó el ex volante.

En cuanto al once inicial, que no tendrá la presencia de Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, todos suspendidos, Scaloni no lo anunció porque todavía espera la evolución de Alejandro Gómez, golpeado en un tobillo ante Chile, y Lucas Ocampos, con problemas estomacales tras el viaje a Chile. "Estamos esperando la evolución de algunos jugadores como el Papu y Lucas Ocampos, que en caso de recuperarse podrá tener un lugar en el equipo. De no tenerlo, el 11 va a variar un poco", se excusó el técnico para no brindar la formación.

Sobre Colombia, Scaloni fue claro al considerar al equipo de Reinaldo Rueda superior a lo que marca la tabla de posiciones, donde se ubica sexto, fuera de la zona de clasificación, a dos puntos de la zona de repechaje. "Colombia ha tenido mala fortuna con respecto a los resultados, tiene grandes jugadores", destacó el técnico, que además explicó que las necesidades de los visitantes los hace más peligrosos aunque también más vulnerables. "Si ataca con mucha gente, Colombia va a dejar espacios. Ellos van a venir a jugarse todo", analizó el DT argentino.

Un mensaje contra el racismo

Luego de lo sucedido en la previa y durante el partido con Chile, con mensajes en las redes sociales por parte de algunos jugadores argentinos y la respuesta incluso del Gobierno chileno, el mensaje de Lionel Scaloni fue el de buscar aplacar los ánimos, para que no haya comportamientos inadecuados con la delegación colombiana. "Que la gente mañana vaya a alentar a la Selección Argentina y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas", destacó el técnico argentino, que no quiere que se repitan situaciones extrafutbolísticas como las que se vivieron en la jornada anterior frente a Chile.

El domingo, la cuenta oficial de la Selección Argentina había subido un video en el que Nicolás Tagliafico instaba a los hinchas que iban a ir al partido ante Colombia a alentar sin cantos discriminatorios o racistas, bajo el lema "Somos todos hermanos".