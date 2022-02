La decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos generó repercusiones entre diferentes referentes del oficialismo. Si bien fue el propio Alberto Fernández quien salió a aclarar el tema en un primer momento, esta mañana algunos calificaron de “inesperada” la renuncia y otros adelantaron que buscarán que algunas cuestiones del acuerdo alcanzado con el FMI “se remuevan” en el Congreso.

Alberto Fernández sobre la renuncia de Máximo Kirchner

A pocas horas de conocerse la renuncia de Máximo Kirchner, en una carta donde expresó los motivos, entre ellos el “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos” del acuerdo alcanzado con el Fondo, el presidente remarcó que está convencido de haber tomado “el mejor camino”.

Para algunos la renuncia de Máximo Kirchner fue “inesperada”. Así lo dijo esta mañana el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Fernando "Chino" Navarro, quien aclaró que sin embargo "respeta" la decisión tomada por el legislador.

"Si no está conforme con el núcleo del acuerdo que alcanzó el Presidente con el Fondo Monetario Internacional está bien que dé un paso al costado", sostuvo Navarro en declaraciones a la FM Urbana Play.

Para Navarro la propia discusión sobre el acuerdo con el FMI "tiene matices" al interior del FdT “que son públicos" y que han sido planteados "por el Presidente y por Cristina (Fernández de Kirchner)".

Pero que, a su vez, se trata de "una situación extraordinaria" porque se está "afrontando una deuda irresponsablemente tomada por Mauricio Macri, por una cifra inédita a pagar en un corto plazo", en referencia al préstamo solicitado por la gestión de Cambiemos por 44.000 millones de dólares en 2018.

El acuerdo con el FMI al Congreso

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau adelantó que cuando el entendimiento alcanzado con el organismo se trate en el Congreso se llamará la atención “sobre los peligros y riesgos del acuerdo”. Moreau remarcó que buscarán que "algunas cuestiones se remuevan" de ese entendimiento definitivo, para evitar una "situación compleja" en el futuro.

"Ojalá sirva para que, cuando se firmen los memorándums de entendimiento definitivos, algunas cuestiones se remuevan. Si no, estaremos en una situación compleja", planteó Moreau en declaraciones con Radio 10.

En sintonía con lo planteado por Máximo Kircher, Moreau cuestionó las negociaciones encabezadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Según su postura, las negociaciones fueron mal encaradas por Guzmán desde el inicio de la gestión. "Acá no se discutía si: 'default sí o default no'. En primer lugar, porque con el Fondo no existe el default, hay mora, que es otra cosa", explicó. Y agregó que "en segundo lugar, hace una semana se llegó a un límite, donde si no se cerraba el acuerdo se corría el riesgo de que hubiera una corrida bancaria".

Respaldo a Máximo Kirchner dentro del Frente de Todos

Desde el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois, apoyaron la decisión tomada por Máximo Kirchner por compartir las “críticas y preocupaciones” sobre el acuerdo alcanzado con el FMI.

“La discusión sobre la forma en que se cumplirán las metas pactadas y, fundamentalmente, sobre quienes recaerá el esfuerzo para pagar esta deuda, deberán ser temas centrales de la agenda de nuestro gobierno”, agregaron en un comunicado firmado por los diputados nacionales Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman, la legisladora porteña Ofelia Fernández y la diputada por la provincia de Buenos Aires Lucía Klug.

Los diputados firmantes remarcaron el gesto de “no aferrarse a cargos” por sobre las convicciones políticas al tiempo que reafirmaron la unidad del Frente de Todos como elemento imprescindible “para enfrentar la amenaza neoliberal y para poder cumplir nuestro compromiso de 2019: empezar por los últimos para llegar a todos”.