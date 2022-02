Puso el freno y dio marcha atrás. Después de la polémica desatada por sus dichos sobre la pandemia de coronavirus —cuando afirmó que el virus "no causa los estragos que dicen" y es "una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial"— Javier Calamaro pidió disculpas.



Las disculpas de Javier Calamaro

El cantante y compositor difundió un comunicado en el que se retractó de las controversiales declaraciones hechas sobre la pandemia este sábado, durante una entrevista radial concedida tras haberse presentado en el Festival Atahualpa en Córdoba. "Quiero expresar mis disculpas por las palabras que pronuncié", arrancó el músico.

Y continuó: "Me gustaría hablarles a todos aquellos que han sido afectados por la covid-19 ya sea de manera directa o indirecta por haber perdido a algún familiar. De ninguna manera se puede negar lo que ha ocasionado a nivel mundial".

Luego, el exlíder de la banda Los Guarros aclaró que las polémicas frases que circularon en los medios de comunicación sobre la pandemia —en las que llegó a comparar al coronavirus con el nazismo— fueron "simplemente" una "opinión personal" que dio "tal vez sesgado por casos cercanos que lo han padecido".

"De ninguna manera entraré en debate cuando afuera hay tanto dolor sobre este tema”, añadió.

Qué había dicho

La polémica a la que se refiere Calamaro se generó cuando este sábado brindó una entrevista a Radio Play con Vos, después de presentarse en un show en Córdoba. En la nota, el cantante dijo que el covid era un "invento" y hasta lo comparó con el nazismo.

"Es una enfermedad, un virus creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo", sostuvo en plan conspiranoico.

Pero eso no fue todo. El músico afirmó que el virus —que según cifras del Ministerio de Salud de la Nación desde 2020 hasta este lunes causó 121.273 muertes hasta este lunes— no es grave. Como si siguiera los pasos del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien calificó al covid como una "gripezinha", afirmó que el covid "no causa los estragos que dicen que causa" y consideró que "todo una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros y siniestros".

En otro tramo controversial de la entrevista, el hermano de Andrés Calamaro comparó al coronavirus con el nazismo: "Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich. Este es el cuarto Reich. Esta es la tercera guerra mundial contra toda la humanidad. Demostrando que somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que el de la época del nazismo".

Por último, el compositor —conocido también por el concierto subacuático para ballenas que dio en el 2010— señaló que "el verdadero genocidio lo están cometiendo con esa vacuna de grafeno y metales pesados que nos obligan a todos a meternos".

Y si bien admitió que se había vacunado contra la enfermedad, resaltó que al hacerlo "me arriesgué a que me maten como a siete amigos míos que murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa".