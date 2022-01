Javier Calamaro brindó una entrevista radial en la que dio su controvertido punto de vista sobre el coronavirus, dijo que era un "invento" y lo comparó con el nazismo.

"Es una enfermedad, un virus creado en un laboratorio. No salió de Wuhan, no salió de un mercado de China. Lo fueron inoculando de manera ilícita y aberrante en todo el mundo", sostuvo el artista en Radio Play de Córdoba, donde se encuentra para presentarse en el Festival Atahualpa.

Además, cuestionó su alcance: "No causa los estragos que dicen que causa, es todo una excusa para tener dominada a toda la sociedad mundial, desde poderes que son oscuros y siniestros".

Otra polémica declaración de la entrevista que brindó en Córdoba el hermano de Andrés Calamaro fue la comparación del coronavirus con el nazismo: "Lo bancamos como los judíos bancaron a Hitler en el Tercer Reich. Este es el cuarto Reich, esta es la tercera guerra mundial contra toda la humanidad. Demostrando que somos todos esclavos de un sistema nefasto y perverso mucho peor que el de la época del nazismo".





Otros artistas argentinos que insisten en declararse anti-vacunas

Siguiendo con la polémica, Calamaro también se despachó contra la vacuna, a pesar de que aseguró que él ya se la había aplicado. "Me arriesgué a que me mate como mató a siete amigos míos. Siete amigos míos murieron o quedaron deformes por culpa de la vacuna esa que nos están obligando a meter", sostuvo.

En la misma línea, Diego Verdaguer, quien se consagró con su música romántica en los 70 y 80 y falleció la semana pasada por coronavirus, se había declarado antivacunas.

En la otra vereda se encuentran artistas como el Indio Solari y Nito Mestre que confrontaron con los que están en contra de la inoculación contra el coronavirus.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota señaló en una entrevista con Página 12 a los antivacunas y su "delirio": "Hay un montón de gente implicada en delirio, (es un) casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas".

Además salió al cruce de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió que había desconfiado de la vacuna creada por el gobierno de Vladimir Putin. En ese sentido, Solari le respondió: "Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”.

La respuesta de Nito Mestre a una antivacunas

Por su parte, Mestre reflexionó en Facebook sobre la tendencia antivacunas hace pocos días: “¿Por qué todavía hay antivacunas? Me llama la atención, nomás. ¿Es ignorancia o mala información?”, posteó.

Como respuesta, un usuario le escribió: “Te respeto mucho como artista, pero ustedes eran rebeldes contra el sistema y ahora esta sumisión. La verdad, me decepciona bastante, años de carrera y trayectoria, no entiendo”. Y Mestre respondió: “Si hubieses estudiado Medicina como yo lo hice, con padre médico también y rodeado de médicos, tal vez entenderías. Soy rebelde, no boludo”.