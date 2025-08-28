A brinda una postura sobre C. B interviene enardecido por defender a C. A multiplica sus argumentos para contrastar lo dicho por C. B insulta, completa con estadísticas delirantes. A, calmo, continúa con datos concretos. B no soporta, hace chistes clasistas y, aunque A haya dado sobradas pruebas de su teoría, la contienda de B se concentra en agredir sin haber tenido jamás la predisposición para el intercambio. Vuelan emojis y bloqueos por doquier. En resumen, ése es el intercambio tipo que sucede por redes desde hace algunos años. Claro que hay excepciones, pero los diálogos voluntariosos terminan muriendo en la virtualidad.

El regreso de los blogs en forma de newsletters vía Substack y la incipiente multiplicación de las publicaciones en papel dan cuenta de una necesidad de extender conversaciones y experimentar otro acercamiento de los materiales. Digámoslo: ningún tópico en streaming podrá cambiar el curso de la historia. El poder del papel en la actualidad es casi clandestino, pero no por eso menos entusiasta.

Tres proyectos aquí han apostado por el intercambio analógico. La ilustración cultural-futbolera de FUTCON, las preocupaciones que interpelan a una generación en sus veintis de En otro orden y el cine con todo su abanico expansivo en Los años 20.

Si los cómics tienen su convención anual, ¿por qué el fútbol no habría de hacerlo? Ésa fue la mecha que prendió este fanzine chetísimo llamado FUTCON. Una publicación que proyecta el encuentro pelotero: "un gran festival de fútbol y creatividad" para mediados de noviembre. Ya en mayo, el equipo conformado por El Gordo Pelota (Martín Kazanietz) como director creativo, Lisandro Ramos (de la productora Mamá Húngara) como productor ejecutivo y Lucas Garofalo en edición y textos, desplegó los trapos y se puso a contar historias sobre el storytelling que engloba a la comunidad creativa en Argentina, "que es gigante pero a la vez está re dispersa, no hay un lugar donde puedan confluir todas esas expresiones", cuenta Garófalo.

A pesar de la primera sílaba de la revista, el enfoque no es deportivo: su intención es de difusión cultural, donde entran arte, diseño y medios alrededor del fútbol, con el objetivo de poner en valor a toda esa gente. Los diseñadores detrás de la camiseta violeta de la Selección del 2022, un conmovedor homenaje póstumo a Daniel D'Adamo, la fotógrafa-hincha de Racing con el archivo académico más impactante o un repaso por los shorts brutalistas de moda. Suficientes motivos para que incluso quienes apenas se entusiasman con un partido cada cuatro años, corran a meterse en estas historias. La cautela del principio duró poco: los pibes agotaron la primera tirada y ya van por su segunda tanda (disponible en el sitio).









¿Por qué el papel?

La decisión tiene que ver con esa puesta en valor de la gente, la mejor manera de mostrar su trabajo era en papel. Está buenísimo verlo en la compu o en el celu, pero cuando lo ves en una revista y está en tu mano tiene otra dimensión. También hay un poco de nostalgia: a todos nos gustaban las revistas y casi que desaparecieron, está bueno tratar de hacerlas volver.





En marzo se dio a conocer una nueva revista de cine, confeccionada mayormente por estudiantes de la ENERC y también gente de la UBA, la UNA y la FUC como respuesta a la necesidad de tener un espacio donde volcar cuestiones relacionadas al cine argentino e internacional. Sus editores, Francisco Guerrero y Santiago Damiani, compartían pareceres en un contexto minado: se presentaban libros importantes sobre cine argentino (como La década perdida) o la creación de Contracampo, aquella acción política surgida en defensa del cine argentino, hoy rebautizada Fuera de Campo.

El equipo se expandió con Blas Nuñez Ruzzante, Joaquín Miguez Peralta, Helena Trindade y Sol Masaedo. Mientras preparan el segundo número, están encuentran trabajando en un sitio web y en modos de llevar a la presencialidad lo dicho en sus páginas. Su principal eje temático se relaciona con el cine industrial argentino, sobre el que se preguntan: "¿Hay una industria? ¿Qué forma tienen y quiénes participan? ¿Qué lugar ocupa Argentina en la distribución de contenido global de las plataformas? ¿Cómo influye estéticamente eso en las producciones de alto perfil que se realizan?".









¿De qué manera indagan estas cuestiones?

No buscamos hablar meramente de cuestiones técnicas y de producción, sino de ese cine del presente y del pasado que nos interesa para pensar un cine argentino futuro. La revista salta de un texto sobre cineastas como Mabel Itzcovich o Marilyn Contardi a otros sobre el gordo Porcel y la relación con los canales de streaming, de Fogwill a Ariel Winograd, o del documental de ensayo al cine de terror. Entre esos extremos se encuentran nuestras búsquedas.

¿Cuál es su mirada sobre la crítica?

Creemos que la crítica y el ensayo, además de hablar de las películas, las series o internet, tiene que hacerse cargo de ensanchar el campo temático: los modos de producir, el rol de los estudiantes o la búsqueda de unión como comunidad para que nuestras películas existan más allá de un circuito precario. Por otro lado, con la aparición de plataformas como Letterboxd o MUBI y la forma en que se masificó la cinefilia, hay cosas que hay que volver a pensar (o pensar por primera vez) en relación a nuestros consumos.

¿La idea de hacerla física estuvo desde el primer momento?

Nunca estuvo, pero no lo pensamos como un gesto analógico o una búsqueda anacrónica, sino como el formato natural que tiene que tener una revista. Hay algo intransferible de la lectura en físico: el diseño de tapa, los guiños entre páginas, la sensación de algo que es duradero y que se impone en la realidad. Todo eso no está en una entrada de blog, que no desmerecemos para nada, pero la aparición física sigue teniendo algo imponente.





Leonardo Cardemil, Lucila Rivas y Juan Álvarez Tolosa descubrieron que compartían un diagnóstico sobre el presente: las disciplinas artísticas se replegaban demasiado de las discusiones y quedaban cada vez más desconectadas, tanto entre sí como de una charla general con respecto a la realidad. Así surge Los años 20, que debutó en diciembre de 2024 y presenta firmas que todavía no habían tenido tanto protagonismo.

Así, es posible encontrarse con un ensayo sobre la falta de "rabia pública" del trap argentino, escrito por Amilcar Boetto, u otro donde Almudena González se pregunta qué es lo que vuelve hipnóticos a los actores y actrices, a la vez que comparte sus "Diez mandamientos para atravesar la crisis y volverse más sensual".

¿Qué encontraron en estas nuevas voces?

Había una sed de reavivar algo de esa discusión que andaba un poco callada. Siempre el foco estuvo en el presente del arte argentino, ver lo que estaba pasando, sacar hipótesis, mapeos, propuestas para que la cultura siga siendo una parte relevante de la sociedad. Parte de esto requería de cierta incomodidad. Salir del nicho, cruzarse con desconocidos, avivar la polémica. Creemos que sirve como una forma de insertar el pensamiento estético o cultural en una discusión más grande, que se relaciona con los problemas de una sociedad en general y que por lo tanto tiene el poder de hablar sobre ideas transversales, de política, del futuro, del país. Esto le otorga centralidad al arte.









Al igual que la FUTCON, la materialidad fue un medio para un fin más voluptuoso. "El objeto en papel es importante porque invita a una selección consciente y a una edición limitadísima, más precisa de nuestra parte; y a la lectura atenta del otro lado. Pero siempre supimos que era importante ampliar la discusión para que no quedara en el nicho", explican sus editores.

¿De qué manera se expande?

En principio, en los cruces entre disciplinas: hay ensayos de música, literatura, cine y pintura, para que quien está acostumbrado a encontrarse con un área del pensamiento se cruce de repente con otra y así se generen nuevas conversaciones. Pero también es importante apuntar a quien no suele tener una revista en su casa: abrimos el blog y estimulamos aún más estos encuentros en los eventos que empezamos a producir. Alojamos en la Galería del Este un conjunto de escenas teatrales coronadas por un recital. La excusa fue un texto de la revista que hablaba de la ambición estructural ("Una defensa del mamotreto", de Milagros Porta), y entonces las obras que veías tenían algo de ese ánimo. Pero lo más valioso fue que gente del cine o la literatura, que llegaba por la revista, veía obras de teatro; gente del teatro que iba por los directores se quedaba escuchando una banda; y el público de la banda se cruzaba con gente de teatro o compraba la revista.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



