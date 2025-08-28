El miembro de la Comisión Interna Acindar Villa Constitución , Christian Miguez, advirtió sobre la situación de la siderúrgica Acindar que sigue suspendiendo empleados y paralizando la producción.

“Desde el año pasado venimos con una situación de crisis productiva por parte de la obra pública y con el ingreso de importaciones. Aprovechando que hay un acuerdo de suspensiones en que buscamos mantener los puestos de trabajo, la empresa directamente produce el programa que tiene en el mes y, a partir de ahí, paraliza las actividades”, explicó Miguez en la 750.

“Ahora ya tenemos paralizado uno de los trenes laminadores y, a partir de mañana, queda nuevamente paralizada la acería para después volver a arrancar en septiembre. Es parte del problema que venimos viendo con toda esta realidad acuciante con las políticas que se están tomando”, agregó.

El sindicalista afirmó que “80 compañeros” más se sumarían a las suspensiones y “a partir del viernes se estarían sumando unos 150, sumados a los 100 que están suspendidos permanentemente por la paralización de un tren desde mayo”.

“Esta empresa como el Grupo Rocca están aprovechando la coyuntura. Nosotros hemos perdido, desde el 2024 y en lo que va del 2025, casi 500 puestos de trabajo. Es parte de lo que está pasando en Siderar con 50 empresas contratistas que lo que reclaman es que el sueldo convenio de UOM no alcanza”, cerró.

Acindar pasó de producir entre 100 mil y 120 mil toneladas mensuales de acero en sus distintas manufacturas, a solo 50.000 en los últimos meses, y menos también. Desde finales de 2023, su proyección de 1,2 millón de toneladas de laminado anual decreció a menos de 600.000 toneladas para 2025. Ya a comienzos de año, desde la UOM advertían que para estos meses la fábrica entraría en estado ocioso, a falta de demanda.



La suspensión de trabajadores es parte del acuerdo firmado a principios de año: implica que la empresa les pagará de aquí hasta diciembre el 75% del salario a los trabajadores afectados. Además, reabrió los retiros voluntarios para el que desee renunciar.



El sustento de la gran mayoría de los 52.000 habitantes de Villa Constitución depende de la salud de Acindar y su red de talleres satélite. A pesar de sus vaivenes, en las últimas elecciones municipales, La Libertad Avanza se impuso allí con el 34% de los votos.

