El actor Fabián Gianola acumula nuevas denuncias en su contra, luego de que el humorista Nito Artaza contara que su hija Sabrina fue una de las tantas mujeres que sufrió acoso sexual por parte del denunciado.

En este caso, fue cuando compartieron elenco en la obra "Entretelones", a la que finalmente la actriz renunció siendo reemplazada por Fabiola Yañez, la actual primera dama.



A raíz de las denuncias que hicieron ante la Justicia las actrices Fernanda Meneses y Griselda Sánchez y la locutora Viviana Aguirre contra Gianola por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal, otras mujeres decidieron contar su testimonio en los medios.

En ese escenario, en las últimas horas Nito Artaza precisó que su hija Sabrina, quien compartió el elenco de "Entretelones" con el actor en 2018, también padeció el accionar violento de Gianola.

"Mi hija, Sabrina, que vive en Francia, hace tres semanas me escribió por Whatsapp y me dijo que quería que lo supiera yo primero... Dijo que cuando trabajaron en Entretelones, ella se sintió muy incómoda", reveló el político y humorista en una entrevista con Intrusos, al tiempo que aseguró que espera hablar con Gianola personalmente.

"Me parece que son cuestiones que hay que resolverlas en la Justicia, no hay que dejarlas pasar", remarcó. Y añadió: "Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación. Me dijo que había que ubicarlo permanentemente".

La joven actriz Sabrina decidió renunciar a la obra mientras estaba en cartelera y fue reemplazada por Fabiola Yañez, la primera dama y una de las tantas mujeres que denunciaron a Gianola mediáticamente.

Andrea Ghidone, Natacha Jaitt, Mercedes Funes, Dallys Ferreira, Celina Rucci y Stefy Xipolitakis fueron otras mujeres que también advirtieron sobre el comportamiento del actor y el colectivo de Actrices Argentinas pidió que expulsaran al ex conductor de TVR de la Asociación Argentina de Actores.

"Más allá de lo que la justicia determine, somos cientos de actores y actrices que esperamos un resultado favorable a esta petición, ya que la idea de compartir (con él) cualquier espacio de labor artística, nos resulta insoportable. Porque no nos callamos más y para que nuestra compañera se sepa avalada, se sienta acompañada y contenida; para seguir bregando por ámbitos laborales libres de acoso, abuso y cualquier forma de violencia", expresaron Actrices Argentinas a través de un comunicado, tras lo cual el gremio resolvió suspenderlo hasta que se esclarezca su situación.