Treinta días de prisión domiciliaria efectiva. Esa es la condena contra el youtuber Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido “El Presto”, por hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yáñez, a través de sus redes sociales. La determinación fue tomada por el Juzgado Penal y Contravencional 11, en consonancia con el pedido de la la fiscal Daniela Dupuy, aunque la pena no será efectiva hasta que el fallo quede firme.

Prestofelippo -quien también había hecho amenazas graves contra la vicepresidenta Cristina Kirchner- permanecerá con la condena en suspenso hasta que se resuelva el pedido de apelación. La sentencia de primera instancia ordenó, además de la pena de 30 días, una orden de distanciamiento de 200 metros respecto de Yáñez y deberá realizar un curso en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

La condena confirmó que el youtuber de 28 años realizó un hostigamiento digital, discriminación y violencia mediática y laboral contra la primera dama con diferentes posteos en las redes sociales en los que se refirió a Yañez como "michifus", "parásito" y la asoció con una "prostitución vip", invocando su pasado como actriz.

En su cuenta de Instagram "El Presto" -donde tiene 312 mil seguidores- se define como un "periodista libre y director del sitio Data 24". El joven militante ultra libertario nació en Entre Ríos y y se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo. En la provincia meditarránea fue detenido en septiembre de 2020 tras amenazar a la vicepresidenta.

"Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo", fue el tuit que compartió Prestofelippo durante una sensión del Senado en la que se debatía la reforma judicial.



El joven libertario mantuvo su perfil conservador hasta poco antes de ser condenado por el hostigamiento a Yáñez. En el ingreso a los tribunales, "El Presto" fue consultado por una periodista sobre si se arrepentía de las agresiones contra la primera dama y respondió: "Hicieron una fiesta mientras la gente se moría. ¿De qué mujer me hablan? A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo, y cuando no se cagan en eso. No me vengas con banderas".