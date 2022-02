Brasil aplastó 4-0 este martes a Paraguay como local en Belo Horizonte, y lo dejó sin el sueño mundialista, en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.



Los goles brasileños fueron de Rapinha en la primera etapa; ya en el complemento Philippe Coutinho, Antony y Rodrygo sentenciaron la goleada.



Brasil, que lidera la clasificación, suma 39 puntos y aguarda la resolución del partido suspendido contra Argentina por la sexta fecha, cuando las autoridades sanitarias locales interrumpieron en el Arena Corinthians de San Pablo, en septiembre pasado.



Paraguay (13), en cambio, con un ciclo complicado y sin reacción desde el arribo de Guillermo Barros Schelotto, se quedó afuera de Qatar 2022 y volverá a ausentarse por tercera vez consecutiva en el Mundial, ya que la última vez que participó fue en Sudáfrica 2010 con Gerardo Martino como entrenador.

Brasil salió de entrada a mostrar sus credenciales, con amplio dominio del campo y haciéndose de la pelota desde el principio, con opciones claras y sociedades de alto vuelo.



Paraguay nunca encontró los caminos para romper el monopolio del juego. Sus líneas se mantuvieron estáticas, como en el gol de apertura de Rapinha, y corrieron desde atrás siempre, en vez de presionar a un oponente que se sintió cómodo con el planteo.



El tanto que abrió el marcador simplemente se tradujo en el apabullante dominio previo, que no tuvo otro resultado antes sólo por las atajadas de Antony Silva.



La apuesta paraguaya pasó por Miguel Almirón, pero el ex Lanús careció de espacio y pelota para correr y hacer daño con su velocidad y técnica habitual. El desempeño general guaraní explicó la falta de gol en los últimos encuentros.



En contrapartida, el equipo de Tite solamente dejó puntos contra Argentina (0-0), Colombia (0-0) y Ecuador (1-1), siempre fuera de casa.



Brasil contó siempre con el toque como principal socio, la pelota con arranque limpio desde el fondo y todo tipo de sociedades hasta la zona de ofensiva, donde aceleraron sus extremos Vinicius y Rapinha; también aparecieron sus volantes, que pisaron una y otra vez el área guaraní.



Para colmo, el medio de Paraguay le dio espacio a Coutinho a espaldas del doble cinco y así el volante ofensivo tomó la pelota de frente y desde 40 metros la clavó en el ángulo derecho de Silva, que en su volada no llegó ni a tocarla.



El desorden posterior de la última línea paraguaya y el talento individual de los brasileños sirvieron para decorar una noche de ensueño para el local, y de pesadilla para la visita. En dos minutos, Antony y Rodrygo sellaron la goleada.



En la última doble fecha, a jugarse entre el jueves 24 y martes 29 de marzo, Brasil cerrará contra Chile como local y Bolivia como visitante, mientras que Paraguay se despedirá frente a Ecuador y a Perú en su casa y afuera, respectivamente.