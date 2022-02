#AduanaParalela Los de afuera también valen. El rapero Cordae reluce feats que van de Lil Wayne a Stevie Wonder, Eminem y Nas en su disco From A Birds Eye View. También hay novedades del quinteto estadounidense indie folk Pinegrove (11:11), del clan alternativo venezolano DPATH (A(side)), del combo pop-rocker ecuatoriano Floreana (Cuadros), del productor mexicano Marrón (Sunset Park EP), del cuarteto chileno de post pop Yinyer (Corre), de la sensación del pop noruego Highasakite (Mother), de la flashera banda ecuatoriana Don Bolo (Bahamut), del rapero puertorriqueño Miky Woodz (Living Life) y de la mexicana Silvana Estrada, "la Chavela Vargas millennial" (Marchita).



#CualquieraPuedeGooglear Clic urbano: tras agotar en una hora las entradas para su show del 4/11, Bad Bunny sumó segunda función en el estadio de Vélez para el 5/11, con tickets en venta desde las 18 de hoy. Clic en pantalla: a puro flash cartográfico y patagónico, el documental Pablo Dacal y el misterio del Lago Rosario, de Ignacio Masllorens, tendrá función con entrada libre el 5/8 a las 18.30 en el CC de la Ciencia. Clic coronario: el ciclo de charlas románticas Hablándole al corazón abrirá fuego el 2/2 a las 19.30 en la terraza del CC Recoleta, con el escritor Fabián Casas en el encuentro Love is in the air: cómo escribir poemas de amor. Clic de plataformas: ahora Bandcamp permite hacer stream en directo tanto gratuito como monetizado con venta de entradas.

#Cursos&Concursos Arranca un nuevo ciclo de cursos y talleres virtuales en Estudio Urbano, dedicados a los distintos desafíos ligados al mundo de la música: creación musical, gestión y comunicación, audio, y más oficios y herramientas (inscripción abierta hasta el 11/2). Además, sale clínica virtual para proyectos artísticos en base a elementos textiles, todos los viernes de febrero a cargo de la artista plástica Guillermina Baiguera.

#AltaTemporada Los clips porno de Pamela Anderson y Tommy Lee fueron de los primeros contenidos eróticos virales de internet, y la historia vuelve en Pam & Tommy, la miniserie de Star+ que hoy hace debutar tres episodios. Por otro lado, si te van las aventuras de ciencia ficción, fijate que HBO Max cargó la segunda de Raised by Wolves, producida por Ridley Scott, histórico director del palo; y en plan paródico SyFy ya tiene la segunda de la comedia Resident Alien. Además, debutaron la miniserie En red, sobre un youtuber puesto a prueba de modos impensados (Cont.ar), y el thriller psicológico brasileño Insânia (ya en Star+).

#HacelaSimple Canciones para que el verano no se vaya. Santiago Adano y Mel Muñiz se acurrucan en Bolero de dos veranos. Los Killer Burritos abrieron el año con Fugitivo, su primera producción desde el comienzo de la pandemia. Y salieron temas nuevos del combo pop Impermeables (Un fuego) y de la cantautora Lou Álvarez (El estreno, con feat de Kriss MC).