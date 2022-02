La organización "El Movimiento" alertó sobre la próxima presentación de cerca de un centenar de nuevos convenios urbanísticos firmados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con empresas constructoras para autorizar "excepciones inmobiliarias" que posibiliten el desarrollo de edificios de mayor altura a las permitidas en la actualidad.



La denuncia de la asociación precisa que la administración de Horacio Rodríguez Larreta elaboró "un listado de 97 propuestas de convenios que ingresaron en la Secretaría de Desarrollo Urbano, de los cuales alrededor de 30 ya están en estado avanzado de tramitación y en camino hacia la firma". "Debido a la falta de transparencia en el proceso de tramitación de los convenios, su existencia y contenido sólo se conocen cuando llegan a la Legislatura, lo que no permite una participación de la ciudadanía en la evaluación de esas potenciales excepciones", agregaron.



Los convenios urbanísticos son una herramienta contemplada en el Código que regula las normas para las nuevas construcciones que se planifiquen en el distrito, la cual debe estar autorizada "siempre y cuando estén orientados a mejorar la calidad de vida o el ambiente urbano". Al respecto, desde "El Movimiento" señalaron que "no es esa la idea que alienta los convenios ya firmados por el Ejecutivo" dado que "en la mayoría se ofrece como compensación, no una mejora ambiental o en la planificación, sino dinero, una compensación económica, con una lógica meramente recaudadora".



"El CGBA espera obtener 200 millones de dólares con el conjunto de los convenios ingresados. A cambio, se aprueban leyes a medida de empresarios con nombre y apellido, con el objetivo de favorecer los negocios inmobiliarios. Literalmente, los sectores inmobiliarios están comprando leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios", advirtieron.



El pronunciamiento, a cargo de los integrantes de la organización Liana Battino, Myriam Godoy Arroyo, Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis; señala también que "más de la mitad, un 54% de los convenios propuestos se ubican en un área delimitada por las avenidas Cabildo, Santa Fe y 9 de Julio hacia el Río de la Plata, que corresponde al 15% de la superficie de la Ciudad".



"Es el modelo de la Ciudad ribereña, que captura las inmediaciones del entorno ribereño para los negocios inmobiliarios con pesadas consecuencias sociales y ambientales y priva del goce de los bienes comunes a la mayoría de la población", agregaron.



El informe difundido revela que "los barrios más afectados" por el avance de los convenios son Núñez, Belgrano y Palermo, que cuentan "con una fuerte identidad residencial y zonas tradicionales de casas bajas", por lo que remarcaron que "el impacto de la concentración de excepciones podría significar una transformación irreparable de la fisonomía de gran parte de sus zonas residenciales".



A fin del 2021, la Legislatura porteña sancionó un paquete de diez convenios urbanísticos para levantar nuevas torres que irán entre los 54 y los 85 metros en distintos barrios del distrito, algo que fue rechazado por agrupaciones vecinales opuestas a la habilitación de construcciones de altura.