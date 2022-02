Se cumplen 8 años del incendio ocurrido en el depósito que Iron Mountain tenía en Azara 1245, donde murieron 12 bomberos y rescatistas. Este viernes a las 19.30 h se presentó un film que cuenta lo que sucedió ese día y la investigación que vino después.En cumplimiento del deber es un documental que cuenta lo que pasó con el incendio, la investigación judicial y el contexto en que se produjo. Fue producido con la colaboración del Grupo Octubre y apoyo del Incaa y la Universidad Nacional de Quilmes. Se proyectó esta tarde delante de familiares y público en general a las 19:30 y mañana se va a transmitir a las 22 por canal 9. Esperan que pueda volver a poner en la boca de los argentinos la muerte de 12 bomberos y rescatistas mientras realizaban su trabajo.

“Es muy importante ese documental, porque va a recorrer el mundo para que la gente se entere de quées lo que hace realmente esta empresa”, dijo a Página 12 Rolando Monticelli, el papá de Juan Matias, uno de los bomberos que perdieron la vida el 5 de febrero de 2014.

“Que te llamen, enterarte, reconocer el cuerpo de tu hijo y todo ese calvario... Sentí como si me sacaran un pedazo de algo adentro. Ya está, esa parte no te la injertan más”, recuerda Monticelli. A los 20 días aproximadamente se empezó a hablar de que lo que había pasado esa mañana no fue un accidente, sino que fue intencional. “Te jode más, porque si yo tengo un hijo policía, bombero, sé que puede pasar: en donde todos salen corriendo ellos entran. Pero si hubiera sido un gaje del oficio era una cosa, pero que sea intencional es mucho más doloroso porque se podría haber evitado”, asegura Monticelli.

Los fallecido en el incendio fueron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y dos rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.

Los familiares golpearon todas las puertas que pudieron para tener justicia y que se esclareciera lo sucedido. A pesar de eso, no hay acusados hasta el día de hoy. Sobre la investigación, Monticelli señala: “La investigación de lo que pasó, por la investigación, le correspondía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero si el jefe de Gobierno era Mauricio Macri, era obvio que no se iba a encargar... ¡Si él tenia cajas en ese lugar que se quemaron y él dio órdenes para que se incendiaran, porque lo implicaban en lavado de dinero, coimas, y Panamá Papers! Todos esos papeles están ahí y algunos incluso están dentro de la causa porque no se quemaron del todo”.

Cuatro años después del incendio, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por "incendio culposo seguido de muerte", decisión que fue apelada tanto por las defensas como por la querella, esta última por los cinco sobreseimientos.

Tras largo trámite, el 29 de diciembre de 2020 la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la "intencionalidad". Le ordenó al juez que dictara nueva sentencia en base a nuevos peritajes y las conclusiones de un colegio pericial.

El abogado de los familiares Javier Moral negó que, en virtud de esto, los imputados hayan sido "desprocesados" --porque los imputados no fueron sobreseídos ni se les dictó la falta de mérito-- y su expectativa es que una vez superada esta etapa de impasse en el expediente, sean procesados "con mejores fundamentos" incluso un mayor número de acusados y por el más grave delito de "estrago doloso seguido de muerte".

Al parecer no es la primera vez que la empresa Iron Mountain sufre siniestros de estas características en el mundo. Lo que es muy grave porque suele tener almacenados en sus oficinas archivos de suma importancia.

Gustavo Centurión es uno de los señalados como culpables por haber sido el director de la CGI cuando ocurrió el hecho. La justicia determinó que desde su computadora habían salido mensajes hacia los familiares. “La gente se olvidó de lo que pasó. No es casualidad, se escondió. Hasta se prohibieron los actos para recordar a las víctimas durante el macrismo. Bullrich, la ministra de seguridad, prohibió los actos el 5 de febrero porque de esto no se habla”, dice Monticelli.

Leandro Teysseire

Hace pocas semanas vandalizaron el lugar donde se recuerda a las víctimas del incendio pero no es la primera vez que pasa. Suelen escribir sobre los recuerdos, robar las banderas y los rosarios. El papá de Matias Monticelli dice que “les molesta tener eso todos los días en la puerta, les recuerda lo que hicieron”.

Informe: Mercedes Chamli