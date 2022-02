Tras la designación de Germán Martínez como el nuevo presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, en reemplazo de Máximo Kirchner, se informó que tanto la vicepresidenta de la bancada, Cecilia Moreau como la secretaria parlamentaria, Paula Penacca, fueron ratificadas en sus cargos. Ambas habían puesto sus puestos a disposición tras la dimisión de Kirchner. Ayer, durante una entrevista, la diputada Moreau dijo "si quieren que me quede me quedaré y, si no, no ocurrirá. Cada uno va a hacer lo que quiera en el bloque del FdT con respecto al acuerdo" con el FMI. Sobre Martínez, Moreau dijo que "es un diputado trabajador" y una persona "que busca consensos permanentemente y en esta etapa necesitamos eso".