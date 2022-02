El bajo presupuesto destinado al mantenimiento del arbolado, con su correlato en la priorización puesta en la poda y las extracciones, es uno de los ítems señalados como problemáticos por las organizaciones abocadas a la defensa de los árboles porteños, una de las cuales, Basta de Mutilar, incluso llevó el tema a la justicia con resultado a favor.



En septiembre último, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones de la administración encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y dejó firme el fallo de febrero del año pasado del juez Guillermo Scheibler, que ordenaba suspender podas y extracciones de árboles hasta que no se cumpla con lo dispuesto por la Ley 3263, e incluyó un acceso total de la ciudadanía a los datos sobre arbolado y que el tema esté a cargo de personal idóneo.



"Después de la sentencia, el Gobierno de la Ciudad y las juntas no cambiaron su actitud", denuncia María Angélica Di Giacomo, fundadora de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.



La activista añade que "lo que sí hicieron --como una manera de que creamos que están cumpliendo-- fue lanzar el portal Arbopedia, que no tiene ninguna novedad". El portal fue estrenado a comienzos de este año. Su acceso es a través del enlace www.buenosaires.gob.ar/arbolado.



"Según la sentencia no podrían tocar un árbol hasta no cumplir lo que dijo el juez: que la información sea accesible a la comunidad, pero no sólo cuántos fresnos hay y demás, sino qué van a hacer con cada ejemplar y por qué. Deberían tener informes sobre cada árbol por talar, extraer, podar, fotos de antes y después. Todo eso debería estar y no está".



Mientras tanto, las prácticas denunciadas siguieron. "No estamos de acuerdo en podar como lo están haciendo. Solo se debería podar si es necesario, porque es una agresión al árbol, los hace más vulnerables, acortan su esperanza de vida y perdemos sus beneficios. Un árbol con tres hojitas no produce los beneficios ambientales de un árbol con todo el follaje", remarca Di Giacomo.



Cuestiona, además, los motivos esgrimidos para justificar las podas: "Inventaron el despeje por luminarias, porque las colocaron sin tener en cuenta el arbolado. Nos dicen que ahorramos con la luz led, pero tenemos que pagar cada poda por luminarias".



Según los datos recabados por Basta de Mutilar, a partir de la licitación que adjudicó el mantenimiento del arbolado, "de los 2500 millones de pesos asignados para arbolado de alineación (en veredas) en dos años, el 95% se usa para poda, cortes de raíces y extracciones. Solo 5% para plantación y cero pesos para cuidar lo plantado". Todo esto, en manos de un grupo de pocas empresas --entre ellas, algunas aportantes de campañas del PRO-- y con ingresos crecientes en función del aumento de las podas y sus costos por ejemplar. De hecho, el fallo del juez Scheibler citaba un informe de la Auditoría General de la Ciudad que advertía sobre un aumento del 500 por ciento en tres años (de 2012 a 2015) en el negocio de la poda.



"No hay una real política para preservar, plantar y cuidar. Nos estamos quedando sin los beneficios del arbolado. Hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que se necesita en este momento para la salud ambiental, psíquica y física de la población", plantea la referenta de Basta de Mutilar, organización que planea hacer durante 2022 una actividad por mes en una plaza de cada comuna, entre otras iniciativas para informar y concientizar. Aunque los planes no siempre son fáciles de cumplir --dice Di Giacomo-- porque "la inmediatez de la destrucción cotidiana nos lleva mucho tiempo".