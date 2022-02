Los cadáveres de dos hermanas gemelas de 59 años fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en el interior de la casa donde vivían juntas, entre cajas, basura y cosas amontonadas. El hallazgo ocurrió el pasado viernes, en la zona norte de Rosario, Santa Fe.

De acuerdo a fuentes judiciales, una de las mujeres era acumuladora compulsiva y es por ese motivo que la casa estaba totalmente abarrotada de cosas.

Tras no verlas durante días y al sentir un olor nauseabundo que salía de la casa, el pasado viernes varios vecinos dieron aviso al 911. Junto con personal de Bomberos, efectivos de Policía tuvieron que romper una puerta para poder entrar a la vivienda ubicada en Castagnino al 700. Dentro de la casa, la policía encontró los cuerpos de Marta y Silvia, en avanzado estado de descomposición, rodeados de una pila impactante de basura. En las imágenes que difundió Canal 3 de Rosario se pueden ver cajas, latas de cerveza, envoltorios, papeles y objetos amontonados entre los muebles y la suciedad.

En principio, una hipótesis criminal estaría descartada. Además, fuentes de la investigación precisaron que el cuerpo de Marta llevaba más cantidad de tiempo en descomposición, por lo que se sospecha que primero falleció ella y algunos días después Silvia, que dependía de sus cuidados.

“Hubo momentos, con la temperatura, que había unos olores impresionantes. Yo no las veía cuando juntaban las cosas, pero ahora ví unas fotos y la casa está llena de basura. Es impresionante”, dijo uno de los vecinos. “Más de una vez les he pedido que limpiaran el fondo porque me dejaban el patio sin luz”, agregó otra mujer, vecina de las hermanas hace 14 años, que fue quien llamó a la policía.

Los vecinos recordaron, además, que el padre de las mujeres murió en 2021 y su cuerpo también estuvo algunos días en el interior de la casa, mientras las hermanas decían que estaba durmiendo. En el barrio se enteraron de la muerte del hombre al ver llegar a la policía tres días después del deceso, según testimonios.