La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y adherentes emitieron un comunicado dirigido a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a las de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) con el fin de expresar el más firme repudio y a la vez solicitar el cambio de fecha, ante la decisión de programar el partido de fútbol por las eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2022, el día 24 de Marzo, fecha en que se conmemora el Día Nacional de La Memoria por la Verdad y la Justicia.

"Esta fecha fue declarada Feriado Nacional con el objetivo de mantener viva la memoria y el repudio a la dictadura genocida que asolara a nuestro país a partir del 24 de Marzo de 1976. Esta dictadura asesina cometió secuestros, desapariciones, violaciones, torturas, asesinatos, robos de bebés y todos y cada uno de los delitos que figuran en el Código Penal Argentino y algunos que ni siquiera están en él. Esta es razón por la que el 24/3, durante cada año, el pueblo argentino se moviliza y expresa la exigencia por MEMORIA , VERDAD Y JUSTICIA, bajo las consignas de NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS Y NO NOS RECONCILIAMOS", señala el comunicado.

También recordaron "la vergonzosa utilización de la pasión de nuestro pueblo por el futbol, para convertir al Campeonato Mundial de 1978 en una usina de propaganda en contra de quienes denunciábamos las violaciones a los DDHH. que en ese mismo momento se estaban cometiendo. Recordamos que el campeonato que se desarrolló en junio de ese año, se utilizó también, para hostigar a los familiares que hacían colas para denunciar las desapariciones que estaban ocurriendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA", expresaron en el comunicado.



"Por estas razones, los abajo firmantes, venimos a solicitar una entrevista personal con el Presidente de la AFA, Sr. Claudio Tapia, para que interceda personalmente ante la FIFA en la exigencia del cambio de fecha del partido de Argentina vs. Venezuela", concluye el comunicado.