El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó junto a la ministra de Educación, Soledad Acuña, el nuevo protocolo que regirá en las escuelas este año lectivo. La gran novedad: se eliminan las burbujas y ya no habrá aislamiento por contacto estrecho. Tampoco se exigirá el pase sanitario.

“Hoy la situación sanitaria nos muestra que podamos dar nuevos pasos hacia la normalidad”, dijo Rodríguez Larreta al mencionar algunos indicadores sanitarios de la Ciudad. Entre ellos que el promedio de contagios descendió “considerablemente” en las últimas semanas casi hasta “la mitad”, que la tasa de contagiosidad, o el R, pasó de 1 a 0,84, que la ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo baja y que la vacunación “está en niveles cada vez más altos”.

“Todos los docentes que se anotaron está vacunados”, agregó el jefe de Gobierno, quien remarcó además que las escuelas “no son de mayor riesgo que el resto de la ciudad”.

Las nuevas medidas

Según lo anunciado por Rodríguez Larreta, son 4 las medidas que marcarán la vuelta a clases.

El pase sanitario no será obligatorio. “Cada familia decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos”, dijo. Se elimina el sistema de burbujas. “Eso vuelve a la normalidad, todos los espacios de interacción van a ser libres entre todos los chicos”, aclaró Rodríguez Larreta. Se elimina el aislamiento por contacto estrecho. “Antes con un caso positivo toda la burbuja dejaba de ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar sólo el chico o el adulto que dio positivo”, explicó Larreta. No más protocolo: gran parte de las medidas de cuidado se convertirán en recomendaciones y no en imposiciones.





Soledad Acuña: "A partir de ahora no hay más protocolos"

La ministra de Educación celebró el anuncio de nuevas medidas que consideró como la eliminación de la palabra protocolo de las escuelas. “Podemos volver de la escuela que conocíamos, devolverle a los chicos el espacio que transitaron”, añadió Soledad Acuña.

Según detalló la ministra, los ingresos ya no serán escalonados por edad, los recreos pasarán a ser compartidos nuevamente. “A partir de ahora no hay más protocolos, no hay burbujas, somos un aula, un grado, y volvemos a compartir con todos los chicos”, sumó.

Uso de tapabocas

La única medida de cuidado que seguirá vigente en las escuelas es el uso de tapaboca obligatorio para los chicos a partir de 4to grado, cuando se encuentren en lugares cerrados.

Reclamo docente por las vacaciones y el covid

Consultada sobre el reclamo de los gremios docentes sobre los días de vacaciones no reconocidos para los que cursaron una infección por covid en el verano, la ministra decidió evadir la respuesta. “Es un conflicto de algunos sindicalistas, la mayoría de los docentes volvieron hoy a las escuelas”, fue lo único que dijo.