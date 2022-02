Una estafa de WhatsApp le puede ocurrir a cualquiera. Los casos son muy variados, aunque la mayoría tienen una misma lógica: la suplantación de la identidad, de diversos modos, ya sea hackeando la cuenta de WhatsApp o a la agenda telefónica de una determinada persona para pedirle dinero a sus contactos.



Las historias son muy variadas. Meses atrás, AM750 contó el caso de un médico a quien le suplantaron la identidad: con una línea telefónica distinta, utilizaron su foto de perfil y proponían vender dólares de forma urgente a los contactos. A una periodista de La Plata le sucedió algo similar en 2021.

Ahora, las víctimas fueron el reconocido humorista Roberto Moldavsky y el abogado y experto en derecho de los consumidores Osvaldo Bassano, quien contó a AM750 las dramáticas horas que vivió el fin de semana luego de que le hackearan el WhatsApp.

En ambos casos, la carnada para iniciar la estafa que más tarde se convirtió en hackeo fue el turno para la tercera dosis de la vacuna contra el covid.

La estafa de WhatsApp a Roberto Moldavsky

En el caso de Roberto Moldavsky, el propio humorista contó a través de las redes sociales que recibió un mensaje para recibir el turno de la tercera dosis. “Pegado a eso me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico, que me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra”.

“Me chamuya, entré como un caballo. Le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba”, se lamentó.

Además, contó que “al toque” fue hackeado. “Me cambió la contraseña, por suerte gracias a unos amigos y la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo”, agregó.

Sin embargo, la pesadilla de Moldavsky no concluyó allí. “Me acosté a dormir y caí en que algo había hecho mal. No me di cuenta ni lo hablé con nadie”, dijo el humorista, que además mostró el teléfono cuyo número ya había bloqueado.

“Te dicen: ‘te estoy mandando un código que es por tu turno. Repetímelo a ver si coincide. En realidad te llega el código y te dice: ‘no pases este código’. Pero yo estaba entregado. Por eso les digo que tengan cuidado”, recomendó.

La otra estafa de WhatsApp: hackeo y pedido de dinero

El otro caso fue contado a AM750 por Osvaldo Bassano, experto en derecho de los consumidores, fuente habitual de periodistas, quien también sufrió la estafa de WhatsApp mediante una supuesta cuenta llamada “Cuidate”, el mismo nombre que el programa de vacunación de la provincia de Buenos Aires.

“Recibí una llamada por WhatsApp, la cuenta tenía el logo de Cuidate, me hablaron sobre mi salud por la aplicación de cada dosis”, contó Bassano. “Comencé a dudar por qué me pidió datos personales que no di. La conversación se detuvo y atiné a cortar, pero ya habían tomado la cuenta de WhatsApp del teléfono”, se lamentó.

Bassano contó que la cuenta ya estaba siendo utilizada en otro teléfono y que le tomaron la agenda de contactos. “Les mandaron un texto a todos o a una gran mayoría pidiendo una transferencia, a los que se interiorizaban les avisaban de un presunto secuestro”, agregó.

De inmediato, el experto intentó dar aviso a través de SMS y en sus redes sociales que no había sido víctima de un secuestro. “Se realizaron las denuncias que corresponden, espero que no vuelva a ocurrir a otra persona”, remarcó.

Qué hacer ante una estafa de WhatsApp