El gobierno de Salta conformó finalmente la mesa interministerial para analizar la problemática de los pueblos originarios. Lxs funcionarixs participantes se comprometieron a dar respuestas a las "necesidades e inquietudes" de lxs referentxs de comunidades indígenas. De la mesa, como miembra de pueblos originarios solo participó la mujer wichí Octorina Zamora, actualmente representante del área de niñez del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en Salta.



Después del femicidio de la niña Pamela Julia Flores en Misión Wichí Kilómetro 2 y ante las protestas que surgieron de esta comunidad por la falta de asistencia estatal y en reclamo de que se investiguen el contexto en el que se cometió este hecho, el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, había anunciado que conformaría una mesa interministerial "para atender de forma integral y específica las necesidades que planteen las comunidades del departamento Rivadavia".

La mesa se realizó este lunes, y lo notable fue la ausencia de las autoridades comunales de Misión Kilómetro 2, de las otras comunidades del departamento Rivadavia, como también de más lugares de la provincia, ya que en la reunión también se habló de las demandas que han surgido en Tartagal y Embarcación. A la reunión tampoco se convocó al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). La ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, sugirió convocar a este último para la segunda reunión.

En enero los pueblos indígenas que habitan el territorio salteño volvieron a la agenda mediática por el femicidio de la nena wichí, la mortalidad de las infancias y la muerte de la adolescente embarazada Aldana Quico, por cuyos fallecimientos referentes indígenas señalaron, de nuevo, la falta de acceso a la salud pública, a la educación, a la seguridad, la justicia, el trabajo, la vivienda, el agua potable.

"Esto ha sido un paso trascendental, lo hemos conversado con el gobernador de la provincia. Justamente por todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno provincial en el norte para revertir, paliar estas distintas situaciones que hay, que son sumamente dolorosas, de emergencia. Hoy se va a formar una mesa de trabajo, con carácter permanente. Ahora se van a elegir quienes son los delegados de cada ministerio. Hemos invitado a organismos nacionales para que participen, yo creo que las comunidades son las protagonistas principales en todo nuestro trabajo, únicamente podemos progresar si trabajamos junto con ellas", sostuvo Cornejo.

"Creo que es comienzo para poder revertir esta situación de ignorancia o de blindaje que tienen hacia nuestros pueblos. Esto es muy importante para nosotros como pueblos indígenas y que me hayan dejado expresar como mujer indígena y plantear esta problemática y este reclamo que hago yo, es que no se va a poder avanzar en nada si no tienen la participación de los pueblos indígenas. Si bien nosotros no tenemos recursos humanos suficientes, sí hay hermanos que han salido de las universidades, de los terciarios, que podrían estar también en una mesa de planificación haciendo programas y proyectos en beneficio de nuestros pueblos", manifestó por su parte Zamora.



Comité de Mujeres e Infancias Indígenas

En el transcurso de la reunión Zamora insistió en su pedido para que se conforme un Comité de Mujeres e Infancias Indígenas porque, sostuvo, "son las más vulnerables y vulneradas" y resaltó que es una problemática que durante la reunión "no se ha abarcado como corresponde". Además, mencionó sobre la pertinencia de un comité como el que propone, el hecho de que en otros organismos provinciales, por ejemplo, en el Observatorio de Violencia contra la Mujer (OVcM), no hay representación de las mujeres indígenas. Advirtió que si no se toma con seriedad la problemática de la violencia de género que padecen las niñas y mujeres originarias “vamos a tener más Pamelas”.

Por otro lado, durante la reunión, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se comprometió con Zamora a construir una casa para la familia de la niña asesinada. La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, además anunció en la reunión que les brindarán asistencia económica.

Zamora también hizo referencia a la pobreza en las comunidades indígenas y a los flagelos del consumo problemático y la adicción al alcohol y otras sustancias estupefacientes. Solicitó además que se reabra el Ministerio de Asuntos Indígenas que fue eliminado en la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, Reyes recordó que la ley de Educación Sexual Integral ya cumplió 11 años y solicitó que se garantice porque su aplicación “es fundamental”. “Sin ESI llegamos tarde”, sostuvo. La secretaria de gestión educativa, Adriana Saravia, aseguró que la están aplicando, aunque hay reclamos en toda la provincia sobre la falta de dictado de la ESI, que debe ser sostenida y no solo clases aisladas. En la reunión también se anunció que el gobierno provincial otorgará 100 becas para estudiantes de nivel superior.

El secretario de la delegación de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova, aseguró que está trabajando en terreno y monitoreando que el Estado cumpla sus obligaciones.

Además de proponer que se sume al IPPIS, la ministra de Desarrollo Social propuso que se convoque a más referentes indígenas al trabajo multisectorial. Desde este Ministerio anunciaron que trabajan para la reapertura del Centro Sociosanitario de Coronel Juan Sola (o Morillo), que fue cerrado durante esta gestión gubernamental y era una institución que prestaba asistencia contra las adicciones y los consumos problemáticos en las comunidades.

A su turno, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, informó que está en proceso de licitación la construcción de Centros de Desarrollo Infantil para el norte provincial.

La delegada de la Sede de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, dijo que teniendo en cuenta que más del 50% de las poblaciones originarias del país están distribuidas en Salta, propondrán la creación de oficinas del Estado en territorio para una mayor coordinación de acciones y respuestas más eficientes en los distintos departamentos.