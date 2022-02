La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS, en inglés) anunció este martes los nominados para la 94º entrega de los premios Oscar y "El poder del perro" ("The power of the dog") lidera las ternas con 12 nominaciones. Los galardones se entregarán el domingo 27 de marzo en una ceremonia en el Dolby Theatre de California.

Los actores Leslie Jordan (Will & Grace) y Tracee Ellis Ross (Black-ish) fueron los encargados de confirmar las candidaturas este martes a la mañana. Y todavía resta saber quién será el o la presentadora de la ceremonia oficial en marzo.



Todos los nominados a los Premios Oscar 2022





Mejor dirección de fotografía

Dune

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Mejor película

Belfast

CODA

No mires arriba

Drive my car

Dune

El método Williams

Licorice Pizza

El callejón de las almas perdidas

El poder del perro

West Side Story

Mejor película extranjera

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

La peor persona del mundo (Noruega)

La mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

Mejor actriz

Jessica Chastain ('Los ojos de Tammy Faye')

Olivia Colman ('La hija oscura')

Penélope Cruz ('Madres parlelas')

Nicole Kidman ('Being the Ricardos')

Kristen Stewart ('Spencer')

Mejor director

Jane Campion (El poder del perro)

Kenneth Branagh (Belfast)

Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Mejor actor

Will Smith (El método Williams)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)

Denzel Washington (La tragedia de Macbeth)

Javier Bardem -(Being the Ricardos)

Mejores efectos especiales

Dune

Spider-Man: No Way Home

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Free Guy

Mejor canción original

Be Alive - El método Williams

Dos oruguitas - Encanto

No Time to Die - Sin tiempo para morir

Down to Joy - Belfast

Somehow You Do - 4 días

Mejor película de animación

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

Mejor maquillaje y peluquería

El rey de Zamunda

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

La casa Gucci

Mejor edición

No mires arriba

Dune

El método Williams

El poder del perro

Tick, Tick... Boom!

Mejor actor de reparto

Kodi Smit-McPhee (El poder del perro)

Troy Kotsur (CODA)

Ciarán Hinds (Belfast)

Jesse Plemons (El poder del perro)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Mejor guión original

Belfast

No mires arriba

El método Williams

Licorice Pizza

La peor persona del mundo

Mejor guion adaptado

Jane Campion (El poder del perro)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth (Dune)

Sian Heder (CODA)

Maggie Gyllenhaal (La hija oscura)

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe (Drive My Car)

Mejor sonido

Belfast

Dune

Sin tiempo para morir

El poder del perro

West Side Story

Mejor banda sonora original

No mires arriba

Dune

Encanto

Madres paralelas

El poder del perro

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose (West Side Story)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Jessie Buckley (The Lost Daughter)

Aunjanue Ellis - (El Método Williams)

Mejor diseño de vestuario

Cruella

Cyrano

Dune

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

Cómo y cuándo ver la entrega de los Oscar

La entrega Nº 94 de los galardones que celebran lo mejor del cine será el domingo 27 de marzo, desde el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles (California). En Estados Unidos el evento y su alfombra roja previa, en la cual se disfrutarán los atuendos y outfits de las estrellas, serán transmitidos por el canal ABC.

Para Latinoamérica, la transmisión estará a cargo de TNT, en su versión doblada al castellano, y en la señal TNT Series en idioma original.

El misterio a develar es quien será el o los presentadores de la gala, ya que desde hace cuatro años que la ceremonia no cuenta con un host. A mediados de enero, la incorporación de un conductor fue confirmada por el presidente de la cadena de televisión ABC, Craig Erwich.

La última vez que los Oscar tuvieron presentador fue en su edición de 2018 cuando tomó las riendas el actor y comediante Jimmy Kimmel, quien ya había sido el anfitrión de la ceremonia de 2017.



No obstante, para el 2019, las cosas se pusieron feas: el aclamado intérprete Kevin Hart fue anunciado como conductor para los premios de aquel año, pero 48 horas después la confirmación, renunció a su puesto debido a una polémica en las redes sociales sobre unos antiguos mensajes homofóbicos que fueron publicados en su Twitter entre 2009 y 2011.

Según la revista Variety, los principales candidatos a conducir los premios de este serían el actor Tom Holland, protagonista de la nueva franquicia de Spider-Man; el comediante de Saturday Night Live (SNL) Pete Davidson; y el trío de la exitosa serie "Only Muders in the building": Selena Gomez, Martin Short y Steve Martin.

En tanto, el artista británico Ricky Gervais se postuló para el rol e incluso bromeó que lo haría gratis "si me dejaran escribir mis propios chistes". Gervais, protagonista de la serie Afterlife (Netflix), condujo una edición de los Globos de Oro, pero su participación tuvo controversias por la clase de humor que manejó durante la gala.

Quiénes fueron los grandes ganadores del Oscar 2021

La edición 93 de los premios de la Academia de Hollywood tuvo la particularidad que fue afectada por las restricciones de la pandemia de coronavirus: fue realizada el 25 de abril y desde Union Station, la estación terminal ferroviaria de la ciudad de Los Ángeles, California.

Además, contó con un público extremadamente reducido y con sedes en Londres, Reino Unido, y en Australia para aquellos artistas que no podían trasladarse a los Estados Unidos.

En este contexto, y ante la falta de estrenos en los cines, la organización y sus miembros permitieron que películas que fueron estrenadas en servicios de streaming pudieran ser nominadas para participar por los premios.

En esta celebración, las gran ganadora fue la película "Nomadland", protagonizada por Frances McDormand. El audiovisual cuenta la historia de Fem, una mujer que abandona su pueblo natal tras perder su trabajo y quedar viuda, emprendió un viaje por el oeste de Estados Unidos, donde se explora su introspección.

Con dos premios obtenidos, el film "The Father", fue la segunda destacada en la gala de 2021. El largometraje está adaptada de la obra teatro francesa homónima y narra la vida de un hombre que envejece y debe lidiar con su demencia progresiva.



Protagonizada por Olivia Colman y Anthony Hopkins, la película ganó "Mejor Actor" por Hopkins y "Mejor Guion Adaptado".

Las restantes películas que también obtuvieron dos premios fueron "Judas y el mesías negro" (Daniel Kaluuya como "Mejor Actor de Reparto", inclusive); "Ma Rainey's Black Bottom"; "Mank"; "Soul" de Disney y Pixar (como "Mejor Película Animada"); y "Sound of Metal".