El juez Daniel Ralli que investiga la causa por la muerte de Lucio Dupuy, el nene de cinco años de La Pampa que murió el 26 de noviembre del 2021 luego de una brutal golpiza y por las cuales quedaron detenidas su mamá Magdalena Espósito (24) y su pareja Abigail Páez (27).

Durante una audiencia que se llevó a cabo este martes, el magistrado decidió que la propuesta de once puntos de pericia presentados por el abogado querellante de la familia paterna de Lucio se aceptada y rechazó la objetivación por parte de los abogados de las acusadas.

Asimismo, durante la audiencia que realizó de manera remota y donde participaron Espósito y Páez desde el Complejo 1 de San Luis, donde están detenidas. Cabe destacar que la mamá del nene está acusada de homicidio simple agravado por el vínculo y su pareja por homicidio simple.

Según confirmó la agencia Go Noticias, la querella pidió incluir en la pericia referencias de la historia personal de cada una y la presencia de violencia familiar en cada grupo parental; sus sensaciones respecto a la maternidad; qué significó Lucio en su vida y en la relación de la pareja, cómo era su rutina, qué las enojaba del comportamiento del niño, entre otras.

El temor del abuelo de Lucio por su hijo

Ramón Dupuy explicó en una entrevista exclusiva con Telenueve que temía por la salud de su hijo y que estaba viviendo con ellos desde el asesinato de Lucio. “Christian no puede armar dos frases continuas porque se larga a llorar, está muy consternado, muy mal. Desde que pasó lo de Lucito yo no lo dejo ir... Lo conozco a mi hijo, lo crié, sé cómo está él, no lo dejamos ir para la casa”, contó el hombre.

“Está continuamente con nosotros. Va a estar mucho peor de lo que está si se llega a ir solo a su casa. Aunque está muy bien acompañado con su señora y su hija, lamentablemente él es muy débil, muy sensible y de corazón muy blando. Nadie está preparado para perder en el caso mío un nieto y en el de él un hijo, nadie está preparado para eso”, cerró.