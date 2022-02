Ayer se llevó adelante un nuevo encuentro de la Mesa del Agua, el espacio coordinado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Salta (Enresp), que busca tener un mapeo más claro de lo que está sucediendo con el agua en todo el territorio provincial, después de que se reconociera la crisis hídrica. Por eso, se reunieron con autoridades legislativas y ejecutivas de Santa Victoria, Iruya junto a El Tala y La Candelaria.

En el caso específico del departamento de Santa Victoria, el senador Carlos Ampuero, cuestionó que todo el departamento no tiene la llegada del servicio de la empresa proveedora, Aguas del Norte. Esto ocasiona que la distribución del agua potable esté a cargo de los municipios, que en el caso del departamento son: Santa Victoria Oeste, Nazareno y Los Toldos.

Si bien en los poblados existe una conexión de red domiciliaria, el agua distribuida "no está potabilizada" por la inexistencia de plantas que se ocupen de la tarea, relató Ampuero. Mientras que en los parajes más alejados, el acceso al servicio se da a través de redes comunitarias, que en la gran mayoría de los casos, se llevaron adelante por gestión propia de las comunidades kollas que allí viven.

La zona geográfica del departamento resulta una fusión entre montañas y valles, ubicándose al límite con el Estado Plurinacional de Bolivia. En Santa Victoria Oeste, se estima una población de 6.500 habitantes; mientras que en Nazareno, de 3 mil; y en Los Toldos, de 3 mil.

Para los legisladores es necesario que tanto personal de Ente Regulador como de Aguas se hagan presentes en el territorio para "que nos brinden asesoramiento técnico aprovechando las redes que ya están", dijo el diputado. Por eso, en la Mesa del Agua se acordó que se reformule la asistencia técnica dispuesta por la empresa mediante el programa ATLAS (Asistencia Técnica a Localidades Aisladas Salta).

Esto les permitiría generar proyectos y buscar financiamiento a las comunidades, como también asegurar la calidad del agua que a la fecha carece de tratamiento de potabilización. Si bien Ampuero dijo que no han encontrados minerales tóxicos en el agua que toman diariamente, consideran esencial que se trabaje en mejorar la calidad del agua, más allá que "es rica" y "consumible".

Otro de las problemáticas que se planteó desde el departamento es la mejora de las redes domiciliarias puesto que algunas ya están desgastadas.

El senador afirmó que una de las principales dificultades que tiene Santa Victoria a la hora de pensar plantas potabilizadoras en las localidades bajo la gestión de los municipios, es que resultan muy costosas. Esto porque en cada lugar no se dan ingresos propios debido a que no tienen un sistema de recaudación de impuestos.

En tal sentido, el diputado Francisco Acosta, sostuvo que no era justo que la empresa Aguas del Norte sólo brinde un servicio en el 63% de la población salteña, algo que no se cansó de repetir el presidente de la entidad Luis María García Salado, desde que se reconoció la crisis hídrica. "Todo queda a cargo de los municipios y no se puede dar avance a otras necesidades porque no hay plata", cuestionó el diputado.

"El departamento no tiene recaudación principalmente porque el 80% de la población no tiene un trabajo estable y eso imposibilita que el erario municipal pueda cobrar algún tipo de impuesto porque simplemente la gente tiene imposibilidad de pagarlo", describió el legislador. Además, dijo que si habría de cobrarse algún tipo de impuesto, "hay que dar un servicio de excelencia y nosotros somos municipios que sólo subsisten a base de la coparticipación".

La totalidad del departamento no está contemplado en el Plan de Obras del Estado (POE) que el Ejecutivo provincial proyectó para tres años y que fue presentado el año pasado al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp). Dicho plan incluyó para este año 135 obras, con una inversión de $4.448 millones, con fondos que provienen del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y de la provincia imputados en el presupuesto 2022.



Debido a la ausencia de Santa Victoria en el plan, insistieron en que se garantice la asistencia técnica para la formulación de proyectos. En ese sentido, Acosta dijo que el acompañamiento técnico debía contemplar la geografía, la dinámica social y cultural y el acceso a las propias comunidades, puesto que no sería recomendable una planta potabilizadora en algunas zonas por su área geográfica. En ese caso, convendría establecer pequeñas cisternas para núcleos familiares, ejemplificó.

En relación al sanemiento, el legislador dijo que Santa Victoria Oeste, presentó el año pasado un proyecto para construir una planta depuradora en el lugar. Mientras que Nazareno recién se encuentra en una primera etapa de formulación con la urgencia de que ya están viendo contaminación en los ríos.

Por ello, del encuentro con las autoridades del Ente Regulador, se acordó en confeccionar un Plan Maestro para mejorar el sistema hídrico y analizar la posibilidad de ampliar el área servida para asegurar la provisión de agua potable y el servicio de saneamiento. Se manifestó también que, a través de la Mesa del Agua, se iban a gestionar los proyectos y ejecución de las plantas potabilizadoras para Santa Victoria Oeste, El Baritú y El Ipeo.

Además se propuso el diseño de una política ambiental en los departamentos que involucre la ejecución de obras de tratamiento de líquidos cloacales evitando riesgos a la salud de la población y contaminación de los ríos aledaños. Y se dispuso que el Enresp y la Secretaría de Recursos Hídricos realicen inspecciones sobre el tratamiento de efluentes cloacales y formulen las recomendaciones pertinentes.

Mientras que en La Candelaria, se dispuso la intervención de Recursos Hídricos y Obras Públicas para dar prioridad a la obra de captación de agua superficial mediante una toma de captación en La Selva para garantizar la provisión del líquido elemento en La Candelaria.



Islas de Cañas es urgente

La situación del departamento de Iruya no es muy distinta a la de Santa Victoria, debido a que tampoco están contemplados dentro del área de servicio de Aguas del Norte. Aún así, el pueblo iruyano cuenta con una planta potabilizadora en funcionamiento, pero que por el crecimiento del número de habitantes, la presión está siendo baja por la alta demanda existente. En ese sentido, se pide una ampliación y recambio de la red.

En el caso de las comunidades más distantes, la provisión del agua es por redes comunitarias, que también nacieron por la gestión de las propias personas ante organismos nacionales. En esos casos, algunos sistemas de captación son bastantes "caseros", al menos así, los describió el senador iruyano Walter Cruz. Por lo que tampoco están potabilizadas.

A esta situación se suma que el agua proviene de las vertientes de la zona, denominadas como "ojitos de agua" por los comuneros, y que en estos últimos años, esas mismas vertientes se están secando. Por eso en la Mesa del Agua se pactó gestionar la entrega con Desarrollo Social de Salta, de ductos para asegurar la provisión de agua en las localidades aisladas de Iruya y regularizar el servicio en la escuela de Campo Lujan.

A pesar de estas situaciones, Cruz afirmó que "en Islas de Cañas es donde tenemos grandes problemas", asegurando que el agua que toman los pobladores es "puro chocolate". Relató que desde hace algunos años no se concluye la obra de una cisterna que serviría para la captación y almacenamiento del agua. "Las obras nunca se terminaron y ahora se está tratando de refuncionalizar", expresó el legislador, bregando por el compromiso provincial.

Además dijo que en Islas de Cañas "ni siquiera contamos con cloacas", registrando problemas en los conocidos pozos ciegos puestos en cada una de las casas. Mientras que en el pueblo iruyano sólo falta concluir un tramo de la red cloacal. En otras comunidades la única vía posible de saneamiento siguen siendo los pozos por la geografía propia del lugar. "En eso casos hay que brindar una mejora en los baños", dijo.



En el encuentro con el Enresp, se pactó la proyección y gestión de una obra de red de agua potable en la localidad con una conexión subterránea desde el lugar de captación

Mientras que Recursos Hídricos, Obras Públicas y Aguas del Norte, tendrán la tarea de relevar la necesidad de la expansión de redes. Asimismo, analizarán la posibilidad del cambio de redes en el pueblo de Iruya y de la instalación de nuevas redes en Campo La Huerta, Medalla Milagrosa e Inmaculada Concepción.

En tanto, se deberá coordinar la entrega de tinacos o continentes alternativos de agua potable con personal de Asuntos Indígenas, intendentes y concejales municipales a los efectos de evitar superposición de beneficiarios y eficientizar la asistencia.

Por último, Cruz pidió que los funcionarios puedan trasladarse a las localidades porque suelen darse situaciones donde "la solución está en las propias comunidades". Por eso pidió por la continuidad del diálogo y que se cumplan los compromisos asumidos en este primer encuentro.