Esta noche se realizará Estado Mental Volumen 7 con los shows en vivo de D-Hound y Tuerto y la participación de Pablo Velazquez en las bandejas acompañado en el escenario por demás artistas de su círculo, entre ellos Nasir Catriel, NK5 y Tommy. D-Hound presentará "Blood Of Fury" por segunda vez en la ciudad, un sonido puro con líricas explícitas y poéticas, influencias callejeras y colaboraciones con artistas locales. Por su parte, Tuerto interpretará tracks de su primer disco por última vez, sencillos de su discografía y adelantos de su próximo y más ambicioso proyecto "No Eyez On Me". (Hoy, a las 21 hs, en el Complejo Cultural Atlas)