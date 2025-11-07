Se vienen días de definiciones en la Liga Profesional, avanza el Reducido por el segundo Ascenso y la Selección Sub 17 cierra su participación en la Fase de Grupos.
Torneo Clausura
La fecha 15 comienza hoy y el domingo tendrá el Clásico en la Bombonera:
Viernes
21:00: Rosario Central vs San Lorenzo
Sábado
17:00: Huracán contra Newell's
17.00: Racing vs Defensa y Justicia
19.15: Talleres vs Platense
21.30: San Martín (SJ) vs Lanús
21.30: Unión vs Barracas Central
Domingo
16:30: Boca vs River. Podés seguirlo en vivo con relato de Víctor Hugo Morales en la 750.
19.20: Sarmiento vs Instituto
19.20: Banfield vs Aldosivi
21.30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz
21.30: Tigre vs Estudiantes
Primera Nacional
Comienzan las Semifinales del Reducido por el segundo Ascenso:
Sábado
19.40: Estudiantes vs Estudiantes RC
21.10: Morón vs Deportivo Madryn
Fórmula 1
El calendario llega al GP de Brasil, que contará con carrera Sprint:
Viernes
11.30: Práctica Libre
15.30: Clasificación Sprint
Sábado
11:00: Carrera Sprint
15.00: Clasificación Carrera
Domingo
14.00: Carrera
Mundial Sub 17
Ya clasificada a 8vos, la Selección cierra la Fase de Grupos:
Domingo
09:30: Argentina vs Fiji
MLS
Se juega el tercer partido de la Primera Ronda y el ganador del encuentro avanzará a Semifinales:
Sábado
22:00: Inter Miami vs Nashville