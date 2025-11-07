Se vienen días de definiciones en la Liga Profesional, avanza el Reducido por el segundo Ascenso y la Selección Sub 17 cierra su participación en la Fase de Grupos.

Torneo Clausura

La fecha 15 comienza hoy y el domingo tendrá el Clásico en la Bombonera:

Viernes

21:00: Rosario Central vs San Lorenzo

Sábado

17:00: Huracán contra Newell's

17.00: Racing vs Defensa y Justicia

19.15: Talleres vs Platense

21.30: San Martín (SJ) vs Lanús

21.30: Unión vs Barracas Central

Domingo

16:30: Boca vs River. Podés seguirlo en vivo con relato de Víctor Hugo Morales en la 750.

19.20: Sarmiento vs Instituto

19.20: Banfield vs Aldosivi

21.30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz

21.30: Tigre vs Estudiantes

Primera Nacional

Comienzan las Semifinales del Reducido por el segundo Ascenso:

Sábado

19.40: Estudiantes vs Estudiantes RC

21.10: Morón vs Deportivo Madryn

Fórmula 1

El calendario llega al GP de Brasil, que contará con carrera Sprint:

Viernes

11.30: Práctica Libre

15.30: Clasificación Sprint

Sábado

11:00: Carrera Sprint

15.00: Clasificación Carrera

Domingo

14.00: Carrera

Mundial Sub 17

Ya clasificada a 8vos, la Selección cierra la Fase de Grupos:

Domingo

09:30: Argentina vs Fiji

MLS

Se juega el tercer partido de la Primera Ronda y el ganador del encuentro avanzará a Semifinales:

Sábado

22:00: Inter Miami vs Nashville