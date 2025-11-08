La mujer que fue baleada este domingo, cuando paseaba en lancha por el Arroyo Correntino de Escobar, mejora. Este viernes será trasladada de la sala de terapia intensiva a un cuarto común del Hospital Otamendi, confirmó su esposo.

El esposo de Ana Marquis, quien recibió un disparo que le perforó un pulmón, contó que su mujer se recupera favorablemente. Explicó que en las últimas horas le quitaron el drenaje y que será derivada a una habitación común para continuar con su recuperación.

“Está bien, es increíble, es un alivio”, expresó Martín Firpo, quien calificó a Marquis como "una luchadora".

Buscan al autor del disparo

El caso sucedió el domingo por la tarde cuando Marquis paseaba en lancha por el Arroyo Correntino, cuando recibió un disparo que le perforó un pulmón.

La mujer iba con su esposo y otras siete personas del barrio El Naudir, hacia el río Luján, en una embarcación conducida por su marido. En un momento, Marquis advirtió que había recibido un disparo y que no podía respirar.

Firpo cedió el timón. Pocos minutos después, llegaron al Hospital de Escobar y la mujer fue trasladada al Sanatorio Otamendi. Su esposo contó que en el transcurso del viaje, Ana estaba “pálida, con los labios blancos" y que vivieron "una escena de horror, muy angustiados, nerviosos y conmovidos”.

Ana siempre estuvo consciente. "Es una luchadora. Le pegaron un balazo, yo no sé como hubiese reaccionado. Es una genia, hasta me contenía a mí”, relató. En el Otamendi, la mujer fue operada y ahora será trasladada a una habitación común.

Este viernes, las autoridades realizaban un operativo en la zona y buscaban a un vecino que tiene varias denuncias y acusaciones por hechos similares. Sin embargo, aún no fue ubicado.

“Me sorprende mucho y hasta me parece insólito que todavía no lo hayan encontrado. Si uno comete una infracción de tránsito te encuentran en minutos. No se trató de una bala perdida, este hombre, que no está en sus cabales, apuntó y disparó”, manifestó Firpo.

Según señaló, luego de que Ana saliera bien de la operación, decidieron contar lo ocurrido para que no quede impune: “Eso permitió que muchos decidan hablar y cuenten hechos similares o que fueron amenazados por esta misma persona”.

“Tiene que pagar la pena que le corresponde, no puede quedar impune”, sumó respecto a la investigación en curso, a cargo del fiscal Claudio Aundjian, quien caratuló la causa como tentativa de homicidio.

Los investigadores sospechan de un hombre de 39 años que ha sido visto en casas abandonadas de la zona y han hecho allanamientos que resultaron infructuosos.