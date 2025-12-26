Omitir para ir al contenido principal
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de diciembre
26 de diciembre de 2025 - 7:04
Jason Robards murió el 26 de diciembre de 2000
(Archivo -/Getty Images)
Los recordatorios de hoy
Elena Mijalchuk
La principal exportación es de granos e ingresan productos industriales
Entran maquinaria y aparatos, sale maíz
Por
Luciano Couso
La principal exportación es de granos y derivados, mientras ingresan productos industriales
Entran maquinaria y aparatos, sale maíz
Por
Luciano Couso
Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad
Hubo 18 heridos por pirotecnica
Por los fondos que el Gobierno les debe a las provincias
Otra denuncia en la Corte Suprema contra el látigo de Milei
La basura textil que llegó con Milei
De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano
Por
Sol Fabi y Eva Rey
Leon XIV recordó a los migrantes que “recorren el continente americano”
El papa León XIV pidió paz en Ucrania y Medio Oriente
Será en abril de 2026 en Paraguay
Ya le pusieron fecha al juicio por contrabando que enfrenta Kueider
De marcha triunfal a jueves negro
Por
Juan Carlos Junio
El Presidente confirmó que estará en el Foro de Davos el 18 de enero
Milei aprovechó la Navidad para preparar su agenda de viajes al exterior
Por
Melisa Molina
Pidió que tenga "la sabiduría y el coraje"
Cecilia Pando volvió a reclamarle al Gobierno por la libertad de los represores
Por
Luciana Bertoia
Mercado de trabajo
La calidad del empleo sigue en deterioro
Las ventas de juguetes bajaron 6,9% en unidades.
Ingresos bajos, regalos medidos
Crece la mora en el pago de la deuda de los hogares. Es más grave en los créditos de las fintech y peor entre deudores jóvenes
Elevada morosidad en el pago de deudas familiares
Por
Mara Pedrazzoli
Anuncian que, con el modelo Milei, habrá un año igual de malo para las fábricas
En 2026 se perderían hasta 2000 empleos industriales al mes
Por
Leandro Renou
Los conductores alcoholizados se redujeron casi a la mitad
Hubo 18 heridos por pirotecnica
La basura textil que llegó con Milei
De Atacama a tu placard: la ropa que descarta el primer mundo se remata en el conurbano
Por
Sol Fabi y Eva Rey
Novedades, desafíos e inversiones, y el papel de Argentina
La Inteligencia Artificial del 2026
Insólita defensa del expresidente de San Lorenzo
Marcelo Moretti: “Me tienen que dar una parte del estadio”
La pelota desclasada y sin Navidad para la clase obrera
Por
José Luis Lanao
El noruego publicó una foto parado sobre una balanza
Haaland cumplió con el desafío de Guardiola
Con el noruego Magnus Carlsen como principal favorito
Ajedrez: Doha recibe los Mundiales de rápidas y blitz