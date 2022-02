Fiscalía ordenó la captura del un hombre acusado por abuso infantil. María Elena es la mamá de B., quien denunció que la niña de siete años fue sometida por su tío. Ayer, junto con allegados cortaron el tránsito de Provincias Unidas y 27 de Febrero para que el acusado sea detenido. La mujer aseguró que aunque hay una orden judicial, él se considera inocente y lo ven por el barrio. Con lágrimas, la madre de la niña contó el drama que atraviesa su familia. "Los médicos me mostraron la lesión que ella tenía. Hay pruebas presentadas. El 5 de febrero fuimos al médico legal que agradezco cómo trataron a mi hija y me dijeron que mandaron la información a Fiscalía. No le deseo esto a nadie", aseguró la mujer en Canal 3.