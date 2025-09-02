"Pasó todos los límites, es un atentado directo contra la libertad de expresión", sentenció el senador de la Unión Cívica Radical por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Pablo Blanco, luego de su participación en la conferencia de prensa en la que legisladores opositores se manifestaron contra las denuncias de Javier Milei a periodistas.

En diálogo con la 750, el senador fueguino advirtió que la maniobra del oficialismo, a través del Ministerio de Seguridad y otros funcionarios, es una "clara violación" a lo establecido por la Constitución.

"Se está avanzando en una situación muy autoritaria, que aquel que no piense como ellos es una basura, lo critican, y que los periodistas no son libres de opinar. Es un avance muy preocupante sobre los derechos individuales de las personas y los profesionales", cuestionó en Escuchá Página|12.

Además de Blanco, estuvieron presentes en la conferencia la senadora Juliana Di Tulio, el senador Martín Lousteau e integrantes de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, entre ellos, su presidenta, la senadora de Unión por la Patria Carolina Moises.

Por otra parte, el fueguino hizo foco en la presunta trama de corrupción que comenzó con los audios de Diego Spagnuolo: "Uno lo mira con preocupación porque no es solamente la Agencia de Discapacidad, uno ve que es el Ministerio de Defensa, de Seguridad, el PAMI, uno ve que otros organismos del Estado han realizado este tipo de compras a este laboratorio y que este laboratorio, con la asunción del nuevo gobierno, ha aumentado la cantidad de ventas hacia el Estado y sus distintos organismos", concluyó.

Seguí leyendo:



